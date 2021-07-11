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вторник, 13 июля 2021 08:20

Музыканты собрали миллионы на еду африканцам

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Музыканты собрали миллионы на еду африканцам
Музыканты собрали миллионы на еду африканцам. В программе были выступления американских и британских легенд рок-музыки и современных певцов. фото: www.live8live.com

В Лондоне и Филадельфии 13 июля 1985-го одновременно прошли концерты Live Aid для помощи голодным в Африке. Выступали лучшие музыканты того времени.

Организатором мероприятия был лидер группы Boomtown Rats Боб Гелдоф. В октябре 1984-го фотографии миллионов людей, умирающих от голода в Эфиопы показал в Великобритании. Это имело большой резонанс, все хотели помочь. Это побудило его к постановке огромного концерта, чтобы заработать дополнительные средства.

В программе - выступления американских и британских легенд рок-музыки и современных певцов: Элтон Джон, Мадонна, Queen, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, U2, BB King, Стинг, Брайан Адамс, Status Quo, Фил Коллинз, всего более 70 исполнителей. Всем позволили выполнить всего четыре песни.

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Концерт начался на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, продолжился на стадионе им. Кеннеди в Филадельфии. Продолжался не более 16 ч. Каждая из двух основных частей концерта закончилась песнями-гимнами, направленными на преодоление голода: Band Aid выполнили Do They Know It's Christmas в Лондоне, а USA for Africa спели We Are the World в США.

Фил Коллинз стал единственным исполнителем, который смог выступить на обеих площадках. После выступления на самолете Конкорд достался США. Кроме того, что он выступал как самостоятельный исполнитель на обоих сценах, принимал участие в выступлении живых участников Led Zeppelin в Филадельфии.

На концерте через переводы и прямые благотворительные взносы собрали более 2 млн. фунтов стерлингов. Деньги предоставили Эфиопии. Впоследствии расследование показало, что лишь часть досталась голодающим детям. Остальные коррумпированное правительство потратило на армию и собственные нужды.

Лидер британской группы The Beatles Джон Леннон в интервью, опубликованном в лондонской газете Evening Standard 4 марта 1966-го, заявил, что они популярнее Христа. Именно в это время The Beatles готовились к концертам в Соединенных Штатах. Группа решила не отменять гастроли из-за скандала.

Концерты прошли в 14 городах США и Канады. Гастроли сопровождались пикетами, бранью в прессе, проповедями местных священников. На сцену часто летели различный мусор. Группа отказались от сценических выступлений и сосредоточились на студийной работе. Шоу в Сан-Франциско 29 августа 1966-го стало их последним появлением на сцене.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
13
июля

Музыканты собрали миллионы на еду африканцам

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