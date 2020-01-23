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четверг, 23 января 2020 14:05

Музыкант проиграл в карты гонорар за концерт в Киеве

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Музыкант проиграл в карты гонорар за концерт в Киеве
Ференц Лист выступал в Киеве. Фото: Википедия

23 января 1847 года состоялся первый концерт пианиста Ференца Листа в помещении Контрактового дома на киевском Подоле.

Желающим было трудно приобрести билеты, свободных мест в зале не было.

После концерта на Подоле Лист получил большой гонорар. В тот же день он проиграл все деньги в карты.

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Музыканта обманул шулер Зигмунт Котюжинский. Студент Киевского университета вошел в доверие к Листу и выиграл у него большое количество денег.

Австрийский композитор, скрипач Леопольд Моцарт с 13-летним сыном Вольфгангом Амадеем Моцартом 13 декабря 1769 года отправились в первое концертное турне по Италии. Вольфганг показывал аристократам умение играть на музыкальных инструментах и ​​писать музыкальные произведения.

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