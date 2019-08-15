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&quot;Мужики меня не любят. Относятся безразлично&quot; - помещик Григорий Галаган боролся за раскрепощение крестьян
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четверг, 15 августа 2019 10:45

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган боролся за раскрепощение крестьян
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Художник Василий Серебряков написал портрет помещика Григория Галагана в 1843 году. Тогда землевладелец путешествовал по Италии и начал собирать коллекцию произведений русских и украинских художников. Познакомился с представителями Петербургской Академии искусств и Общества поощрения художников
Фото: Черниговский областной художественный музей имени Григория Галагана
Григорий Галаган с женой Екатериной
Григорий Галаган (сидит второй справа) с членами правления Сокиринского ссудно-сберегательного общества имени Павла Галагана. Создали его в 1872-м. Назвали в честь малолетнего сына Григория Галагана, который умер за три года до того.
Герб рода Галаган, который основал казак Иван Галаган с Омельника - теперь село Кременчугского района Полтавской области. Его сын стал полковником Прилуцкого полка, а внуки землевладельцами на Черниговщине
Усадьба Галаганов в Сокиринцах

Помещик и меценат Григорий Галаган родился 15 августа 1819-го в селе Сокиринцы, которое получил в собственность основатель рода полковник Игнат Галаган по гетманскому универсалу 1716-го. Теперь это Сребнянский район Черниговской области.

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично. Смотрят как на мизерную человека, - писал он в дневнике 20-летним. - Это не так обидно бы, если они сами были бы счастливы. Все мое желание сейчас больше в том, чтобы сделать счастливыми, насколько это возможно, тех 3 тысячи душ, которые доверила мне судьба. Я об этом думаю больше всего остального".

Григорий Галаган заканчивает юридический факультет Петербургского университета. В течение 2-х лет путешествует по Европе. Затем работает в Гродненской, Киевской и Черниговской палатах государственных имуществ. Часто встает на защиту прав крестьянства, что вызывает конфликты с местными помещиками.

"Я не могу служить! Для чего мне служба? Я достаточно богат, чтобы жить спокойно и обойтись без высоких должностей, - пишет тогда в дневнике Григорий Галаган. - Да и не богатство меня удерживает от службы. Меня удерживают Сокиринцы. Вам хочу посвятить всю свою жизнь. Вы главный предмет моего бытия".

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1847-го уходит в отставку и поселяется в Сокиринцах. Женится на Екатерине Кочубей. Строят дом в Киеве на углу Крещатика и Мартыновского - теперь Прорезная. Живут в нем зимой. С потеплением перебираются в Сокиринцы.

"Дай мне, Боже, силы. Дай умение полюбить крестьян еще сильнее. Помоги мне быть им полезным. Пусть я умру с мыслью, что предоставил им какую-то пользу, хоть немного помог их счастью", - пишет Григорий Галаган в "Замечаниях о положении крестьян сокиринецьких и других экономии" 1846-го.

Позже продолжает рассуждения в брошюре "Об отношении помещика к крестьянам": "Главное условие - глубокое основательное изучение предмета деятельности и личной занятия им. Особенно в начале хозяйствования. Нужно жить постоянно в селе, даже зимой. Отдаваться всей душой своему делу".

Автор: Ювілейний випуск часопису "Прилуки Фортеця" "На пошану Григорію Ґалаґану". – К., 2019
  Григорий Галаган с сыном Павлом и матерью Екатериной у дуба в сокиринском парке
Григорий Галаган с сыном Павлом и матерью Екатериной у дуба в сокиринском парке

Сосредоточивает внимание на повышении урожайности. Разводить большее поголовье овец и свиней. За несколько лет увеличивает прибыли. Понимает, чтобы развиваться дальше, крепостных нужно заменить наемными рабочими. Составляет "Проект освобождения новорожденных крестьян" 1854-го.

В середине 1850-х в Российской империи начинают говорить об отмене крепостного права. Григорий Галаган поддерживает эту идею и готов содействовать проведению крестьянской реформы. Становится членом губернского дворянского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян. Собирает данные по определенным селах. Затем ежедневно в Чернигове обсуждают предложения по крестьянской реформе.

Больше о Григория Галагана читайте в журнале "Країна" за 15 августа 2019 года.

Писатель Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819-го в Ворониже - теперь Шосткинский район Сумской области. Отец Александр Кулиш происходил из старшинского казацкого рода. Мать Екатерина Гладкая - дочь казацкого сотника.

"Пантелеймон рожден очень хирявим, чуть живым, - пишет сам о себе в очерке "Жизнь Кулиша". - Года два не говорил. Начав говорить, протягивал слова, как пел. Развивался он туго. Был у матери холеным ребенком, а отца ужасался и от его голоса дрожал, как и мать".

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Дата
15
августа

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган боролся за раскрепощение крестьян

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