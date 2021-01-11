Мужчину оштрафовали на 1,7 тыс. грн за присвоение древнего клада

Мужчина продал античную посуду за € 6 тыс. Фото: pexels.com

Жителя села Зарубинцы Збаражского района Тернопольской области осудили за присвоение найденного клада.

Он нашел на своей земле набор старинной декоративной праздничной посуды позднеримских времен, сообщает terminovo.te.ua.

Суд установил, что мужчина занимался незаконными раскопками 2016-2017 годах на землях сельскохозяйственного назначения. Он откопал большое блюдо овальной формы с 2 ручками, четверть серебряной тарелки, ложки, нож, предмет в виде копьевидного лезвия и кубок.

Согласно Закону "Об охране археологического наследия" эти находки являются государственной собственностью.

Обвиняемый понимал, что найденное является памятником археологии и государственной собственностью. Он скрыл свою находку и перевез ее к себе.

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29 ноября 2019 года мужчина попытался продать посуду через сайт Vioility. В начале декабря 2019-го он продал часть клада. Получил €6 тыс.

Мужчину разыскали и задержали. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления. Назначил штраф в 1,7 тыс. грн.

Находки возрастом 2 тыс. лет передала инспекция по охране памятников истории и культуры в Херсонский краеведческий музей. Артефакты обнаружили во время 3 спасательных экспедиций Института археологии Национальной академии наук Украины.