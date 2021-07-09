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среда, 21 июля 2021 13:37

Мужчина собрал единственную в Украине коллекцию сичкарень - фото
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Коллекцию мужчина сохраняет во дворе собственного дома
Фото: Валерий Шмаков
В коллекции Николая Павлышина есть очень старые сичкарни
Николай Павлишин установил рекорд Украины по количеству сичкарень
Соломорезке используют для измельчения корма животным
Сичкарня из Освенцима, которую нашел на Волыни

Николай Павлишин из села Суховоля возле Львова собрал уникальную коллекцию сичкарень - инструментов, что измельчают корм для животных.

Имеет 79 экземпляров 30 производителей из 10 стран мира. Мужчина установил рекорд по их количеству, который зафиксировали в Книге.

Gazeta.ua коллекционер рассказал, что сичкарни из Германии, Австрии, Великобритании, Чехии, Польши.

" На момент Первой мировой войны ето было достаточно дорогой вещью. Ее могли себе позволить или зажиточные крестьяне, или господа, имевшие собственные имения. После войны таких изделий стало больше. А уж как закончилась Вторая мировая, то сичкарня должна била быть в каждом хозяйстве. Так скорее удавалось готовить корм для животных ", - рассказывает.

Изделия изготавливали на мощных фабриках за разработкой польских, английских и чешских инженеров, по словам Николая Павлышина.

"Английская фабрика Bental была самой мощной в Европе и отправляла свои изделия по всему миру. Чешский производитель Франтишек Вихтерле представлял свое производство на агровыставке во Львове в 1890 годах. В городе были филиалы по продаже сичкарень от крупных фабрик. На Ивано-Франковщине работало предприятие" Отыния", где тоже делали сичкарни и другую продукцию для сельского хозяйства. Обычный крестьянин не мог этого сам смастерить, потому что для такого изделия необходимо иметь литейный цех".

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Экспонаты Николай Павлишин сохраняет в собственном дворе и мечтает о помещении для своего музея. Его официально зарегистрировал, больше в Украине таких музеев нет.

Полное интервью с Николаем Павлишиным читайте в журнале "Країна" от 22 июля.

Сичкарня для соломы называется еще соломорезка. Состоит из станины, на которой закреплен направляючий желоб для подачи ботвы до шнеков, которие непосредственно подводят его к лезвиям ножей. Также на станине укрепленное поперечное колесо-маховик с закрепленными на нем ножами, изготовленными из легированной стали. Сичкарней называется и помещение, где установлен этот механизм.

Автор: Оксана КНЯЖИК; Фото: Валерий ШМАКОВ
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