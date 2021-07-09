Мужчина собрал единственную в Украине коллекцию сичкарень - фото

Фото: Валерий Шмаков

Николай Павлишин из села Суховоля возле Львова собрал уникальную коллекцию сичкарень - инструментов, что измельчают корм для животных.

Имеет 79 экземпляров 30 производителей из 10 стран мира. Мужчина установил рекорд по их количеству, который зафиксировали в Книге.

Gazeta.ua коллекционер рассказал, что сичкарни из Германии, Австрии, Великобритании, Чехии, Польши.

" На момент Первой мировой войны ето было достаточно дорогой вещью. Ее могли себе позволить или зажиточные крестьяне, или господа, имевшие собственные имения. После войны таких изделий стало больше. А уж как закончилась Вторая мировая, то сичкарня должна била быть в каждом хозяйстве. Так скорее удавалось готовить корм для животных ", - рассказывает.

Изделия изготавливали на мощных фабриках за разработкой польских, английских и чешских инженеров, по словам Николая Павлышина.

"Английская фабрика Bental была самой мощной в Европе и отправляла свои изделия по всему миру. Чешский производитель Франтишек Вихтерле представлял свое производство на агровыставке во Львове в 1890 годах. В городе были филиалы по продаже сичкарень от крупных фабрик. На Ивано-Франковщине работало предприятие" Отыния", где тоже делали сичкарни и другую продукцию для сельского хозяйства. Обычный крестьянин не мог этого сам смастерить, потому что для такого изделия необходимо иметь литейный цех".

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Экспонаты Николай Павлишин сохраняет в собственном дворе и мечтает о помещении для своего музея. Его официально зарегистрировал, больше в Украине таких музеев нет.

Полное интервью с Николаем Павлишиным читайте в журнале "Країна" от 22 июля.

Сичкарня для соломы называется еще соломорезка. Состоит из станины, на которой закреплен направляючий желоб для подачи ботвы до шнеков, которие непосредственно подводят его к лезвиям ножей. Также на станине укрепленное поперечное колесо-маховик с закрепленными на нем ножами, изготовленными из легированной стали. Сичкарней называется и помещение, где установлен этот механизм.