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воскресенье, 19 июля 2020 03:13

Музей Революции Достоинства зовет на бесплатные экскурсии

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Музей Революции Достоинства зовет на бесплатные экскурсии
Вход на экскурсию свободный, однако по предварительной регистрации. Предложение будет действовать до конца июля Фото: facebook.com/maidanmuseum.org/

Национальный музей Революции Достоинства приглашает желающих на бесплатные экскурсии. Маршрут стартует из Дома профсоюзов, где сейчас размещен Информационно-выставочный центр Музея Майдана.

Посетители смогут увидеть восстановленный Дом профсоюзов изнутри, ознакомиться с экспозицией "Навстречу свободе", в которой собраны самые интересные артефакты времен Майдана, передает "Историческая Правда"

Далее маршрут будет пролегать к площади Независимости. Там вокруг стелы размещается выставочный проект "Век непокоренных". Авторы экспозиции предлагают свежий взгляд на историю легиона УСС, времен УНР, Холодный Яр, УПА, повстанцев в лагерях ГУЛАГа, диссидентов, Революцию на граните, Оранжевую революцию, революцию Достоинства и приглашают посетителей найти параллели между давними событиями и Евромайданом.

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Потом экскурсантов проведут аллеей Героев Небесной Сотни, где вспомнят самые горячие события Революции Достоинства и героев у народного мемориала неподалеку от часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников. Также участники увидят фонарный столб, на котором сохранились пулевые отверстия от выстрелов во время событий 18-20 февраля 2014 года.

Предложение будет действовать до конца июля. Экскурсии пройдут 21 июля в 18:00, 22 июля в 13:00, 23 июля в 18:00, 25 июля в 18:00, 28 июля в 13:00, 29 июля в 18:00, 30 июля в 18:00 .

Представители музея подчеркивают, что количество человек в группе ограничено. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Украинский институт национальной памяти планирует создание Мемориала Небесной сотни и Музея Революции достоинства. Но сейчас эти проекты трудно реализовать. Специалисты провели конкурс, заплатили немецкой компании-победителю аванс. Договорились, кто будет генеральным проектировщиком. Однако на территорию, где планировали строить музей Революции достоинства наложили арест.

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