Мумию искали 8 лет

Тутанхамон - мальчик-фараон с 18-й династии Нового царства, взошел на престол в 9 лет и умер в 18. Фото: explorer.life

Археологическая экспедиция в Египте 16 февраля 1923-го раскрыла вход в гробницу фараона Тутанхамона. Мальчик-фараон с 18 династии Нового царства умер в 18 лет.

8 лет вели раскопки британский археолог Говард Картер и лорд Карнарвон по территории Долины Царей. Нашли неограбленным гробницу. Археолог начал исследовать ее. Здесь было множество приборов для фараона и все было сделано из золота и драгоценных камней. Лишь в феврале 1923 обнаружен огромный золотой саркофаг. Под комнатной, в которой хранился саркофаг, нашли еще одно помещение - казну.

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Каменный саркофаг фараона Тутанхамона открыли - внутри обнаружили золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота и мумифицированное тело фараона. Мумия была залита большим количеством масла, его покрывала золотая маска.

Тутанхамон - мальчик-фараон с 18-й династии Нового царства, взошел на престол в 9 лет и умер 18-летним. На месте его захоронения возвели склеп Рамзеса VI. Среди 28 египетских фараонов - лишь его гробница не повреждена. Исследовали гробницу до 1932-го. Насчитали 3,5 тыс. предметов. Общий вес золотых изделий - 110,4 кг. Сокровища и мумию передали в Каирский национальный музей. Сейчас саркофаг находится с мумией Тутанхамона находится в Долине Царей. Драгоценности из гробницы фараона хранятся в Каирском музее.

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