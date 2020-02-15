Мультфильм получил семь Оскаров

Американские художники-аниматоры Уильям Ханна и Джозеф Барбера рисуют различные варианты раскадровки мышонка Джерри. Фото: milleranimation

Мультипликационные герои Том и Джерри впервые появилась на экранах 20 февраля 1940 в серии "Кот получает пинок". Идеей сериала является то, что кот Том почти никогда не ловит мышь Джерри. Мультфильм показывали более 70 лет.

В отделе анимации кинокомпании Меtrо Goldwyn Мауеr молодые режиссеры Уильям Ханна и Джозеф Барбера начали рисовать кота и мышонка. В первых сериях Том напоминал настоящего кота. Он передвигался на четырех лапах и мяукал. Впоследствии Том не только стал ходить на двух лапах. Работа над первой серией "Кот получает пинка" закончилась в 1939 году. Мультфильмы периода 1940-1958 годов признан наиболее выдающимися и они получили семь наград кинопремии Оскар. Среди сериальных мультперсонажей - это рекорд, который не удалось побить даже студии Disney.

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Американцы часто обвиняли сценаристов в излишней жестокости в мультфильме, расизме, пропаганде курения и алкоголя. Авторы рассказывают, что Том и Джерри умеют читать, играть на рояле. Том может дирижировать целым оркестром и поет серенады, а в Джерри есть диплом о высшем педагогическом образовании.

Уильям Ханна и Джозеф Барбера удостоены "звезды" на Аллее Славы в Голливуде. В 2000 году американский журнал Time назвал мультфильм одним из величайших телевизионных шоу всех времен. Мультфильм показывали более 70 лет.

Студия Warner Bros. сообщила дату выхода нового полнометражного фильма "Том и Джерри". Киноадаптация мультфильма выйдет раньше запланированного срока - 23 декабре 2020 года. Для персонажей Тома и Джерри используют компьютерную графику.

впервые появилась на экранах