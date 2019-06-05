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понедельник, 10 июня 2019 08:20

"Мрачный" Шевченко в шинели понравился Хрущеву

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&quot;Мрачный&quot; Шевченко в шинели понравился Хрущеву
Pam'yatnyk ukrayinsʹkomu poetovi Tarasovi Shevchenku (1814-1861). Foto: Vikipediya Radyansʹkomu kerivnytstvu stalo vidomo, shcho pam'yatnyk Tarasu Shevchenku v stolytsi SSHA maye buty vstanovlenyy useredyni 1964 roku. Na yoho sporudzhennya zbyrala koshty usya ukrayinsʹka emihratsiya. Todishniy pershyy sekretar TSK Kompartiyi Radyansʹkoho Soyuzu Mykyta Khrushchov khoche vstanovyty pam'yatnyk Shevchenkovi ranishe za amerykansʹkykh diasporyan. V terminovomu poryadku oholoshuye Vsesoyuznyy konkurs proektiv monumenta. Z-pomizh 35 proektiv peremahaye robota na toy chas malovidomykh ukrayinsʹkykh skulʹptoriv Yuliya Synʹkevycha, Anatoliya Fuzhenka. CHYTAYTE TAKOZH: Vidkryly naybilʹshu v istoriyi vystavku Skulʹptory namahalysya pidkreslyty zv'yazok Shevchenka z narodom, a tomu hihant zavvyshky 5 metriv 60 santymetriv ne stoyitʹ na postamenti, a nibyto rukhayetʹsya po skeli z ponurenoyu holovoyu i vrostaye v zemlyu. Proty obrazu "Tarasa Shevchenka v shyneli, yaku tu nikoly ne nosyv" vystupyly poety Rylʹsʹkyy, Tychyna i bahato inshykh vidomykh diyachiv ukrayinsʹkoyi radyansʹkoyi kulʹtury. Prote, moskovsʹkym partiynomu nachalʹstvu i osobysto Khrushchovu takyy obraz Tarasa spodobavsya. U kurortnomu Myrhorodi na Poltavshchyni isnuye pam'yatnyk Shevchenkovi - kopiya moskovsʹkoho,. Tak samo v misti Starobilʹsʹk, Luhansʹkoyi oblasti ye kopiya moskovsʹkoho pam'yatnyka. Zahalʹnu krayovu vystavku vidkryly 5 chervnya 1894-ho v Stryysʹkomu parku u Lʹvovi. Pryurochyly do 100-richchya povstannya Tadeusha Kostyushka. Vystavka stala naybilʹshoyu za vsyu istoriyu krayu. Показати більше 1457/5000 Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко (1814-1861). Фото: Википедия

На набережной реки в Москве 10 июня 1964 года открыли 6-метровый бронзовый памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко (1814-1861).

Советскому руководству стало известно, что памятник Тарасу Шевченко в столице США должен быть установлен в 1964 году. На его сооружение собирала средства вся украинская эмиграция. Тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Советского Союза Никита Хрущев хочет установить памятник Шевченко раньше американцев.

В срочном порядке объявляет Всесоюзный конкурс проектов монумента. Среди 35 проектов побеждает работа в то время малоизвестных украинских скульпторов Юлия Синькевича, Анатолия Фуженко.

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Скульпторы пытались подчеркнуть связь Шевченко с народом, а потому гигант высотой 5 метров 60 сантиметров не стоит на постаменте, а якобы движется по скале с понурой головой врастает в землю. Против образа "Тараса Шевченко в шинели, которую тот никогда не носил" выступили поэты Рыльский, Тычина и многие другие известные деятели украинской советской культуры. Однако, московским партийному начальству и лично Хрущеву такой образ Тараса понравился.

В курортном Миргороде на Полтавщине существует памятник Шевченко - копия московского. Так же в городе Старобельск Луганской области есть копия московского памятника.

Краевую выставку открыли 5 июня 1894-го в Стрыйском парке во Львове. Приурочили к 100-летию восстания Тадеуша Костюшко. Выставка стала крупнейшей за всю историю края.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
июня

"Мрачный" Шевченко в шинели понравился Хрущеву

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