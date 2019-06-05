"Мрачный" Шевченко в шинели понравился Хрущеву

На набережной реки в Москве 10 июня 1964 года открыли 6-метровый бронзовый памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко (1814-1861).
Советскому руководству стало известно, что памятник Тарасу Шевченко в столице США должен быть установлен в 1964 году. На его сооружение собирала средства вся украинская эмиграция. Тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Советского Союза Никита Хрущев хочет установить памятник Шевченко раньше американцев.
В срочном порядке объявляет Всесоюзный конкурс проектов монумента. Среди 35 проектов побеждает работа в то время малоизвестных украинских скульпторов Юлия Синькевича, Анатолия Фуженко.
Скульпторы пытались подчеркнуть связь Шевченко с народом, а потому гигант высотой 5 метров 60 сантиметров не стоит на постаменте, а якобы движется по скале с понурой головой врастает в землю. Против образа "Тараса Шевченко в шинели, которую тот никогда не носил" выступили поэты Рыльский, Тычина и многие другие известные деятели украинской советской культуры. Однако, московским партийному начальству и лично Хрущеву такой образ Тараса понравился.
В курортном Миргороде на Полтавщине существует памятник Шевченко - копия московского. Так же в городе Старобельск Луганской области есть копия московского памятника.
Краевую выставку открыли 5 июня 1894-го в Стрыйском парке во Львове. Приурочили к 100-летию восстания Тадеуша Костюшко. Выставка стала крупнейшей за всю историю края.
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Автор:Ольга Васькив
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