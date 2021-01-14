Москву осудили за вмешательство в дела другой страны

В начале 1980 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о "Положении в Афганистане и его последствиях для международного мира и безопасности". Фото: research.un.org

14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН на 7-м пленарном заседании большинством голосов осудила военную интервенцию СССР в Афганистан. Делегаты приняли соответствующую резолюцию.

Накануне, 9 - 11 января, российские войска подавили мятеж 4-го афганского артиллерийского полка в кишлаке Нахрин, провинции Баглан. С этого события началось полноценное участие советской армии в Афганской войне.

В резолюции ООН напомнили, что неуважение к суверенитету любой страны противоречит уставу организации. Выразили глубокое сожаление по поводу вооруженной интервенции. Призвали все государства уважать суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость и статус неприсоединения Афганистана. Требовали вывода войск из страны для того, чтобы позволить ее народу определить свою собственную форму правления и выбрать экономическую, политическую и социальную систему.

Также в резолюции обратились к заинтересованным государствам с просьбой способствовать созданию условий, необходимых для добровольного возвращения афганских беженцев в свои дома. До того времени должны были предоставлять гуманитарную помощь, чтобы облегчить их тяжелое положение.

Резолюция не имела никакого влияния на участников конфликта и не способствовала прекращению войны. Незадолго до того СССР применил право вето на решение Совета Безопасности ООН о выводе иностранных войск из Афганистана.

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25 декабря 1979 в аэропорт города Баграм прибыли первые советские дивизии. Этот день считается официальной датой начала войны в Афганистане. На конец 1979 года в Афганистане разгорелась гражданская война между радикальным и умеренным крылом Народно-демократической партии Афганистана. 16 сентября лидер умеренного крыла Мухаммед Тараки был отстранен от полномочий, а вскоре убит по распоряжению нового лидера партии —Хафизуллы Амина. 12 декабря 1979 на заседании Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза было принято решение №176/125 о введении войск.