Московский князь не защитил своих подданных

Золотоордынский хан сжег Москву дотла. фото topwar.ru

Золотоордынский хан Тохтамыш 26 августа 1382-го захватил Москву, ограбил и сжег ее, восстановив зависимость земель Московского княжества от Орды.

Прошло два года после победной для князя Дмитрия Донского Куликовской битвы. В разбитого в ней хана Мамая власть в Орде отобрал Тохтамыш. Золотая Орда достигла вершины своей экономической и военной мощи. Тохтамыш отправил послов к Дмитрию Донского с требованием выплатить дань "по старому". Дмитрий принял посольство со всеми почестями однако выплатить дань отказался. Хан собрал свои войска и повел их в быстром темпе на восток. Москва упала на четвертый день осады. Великий князь Московский Дмитрий Донской на бой не вышел, сбежал с семьей в Кострому.

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Тохтамыш предложил защитникам переговоры, на которых пообещал помиловать жителей Москвы, если они добровольно откроют ворота. Два нижегородских принца подтвердили слова хана. Когда ворота все же открылись, татары напали на горожан. В Москве началась массовая резня, грабежи и поджоги. От города остались одни руины. После взятия Москвы Тохтамыш получил города Владимир, Звенигород, Юрьев, Можайск и рязанские земли. Московскую Русь снова обложили данью.

Армия Московии, окруженная турками, татарами, шведами и украинском, капитулировала недалеко от реки Прут в Молдавском княжестве 23 июля 1711. Был подписан Прутский мирный договор.