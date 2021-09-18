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понедельник, 20 сентября 2021 08:20

Мореплаватель дал название самому большому океану

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Мореплаватель дал название самому большому океану
Фернан Магеллан родился в Португалии. Изучал навигацию и географию. Фото: Getty Images

Из Испании началось первое кругосветное плавание 20 сентября 1519-го под руководством португальского мореплавателя Фернана Магеллана.

Экспедиция из пяти кораблей Фернандо Магеллана (1480-1521) взяла курс на запад - искали богатую золотом и пряностями Индию. Магеллан добрался до южной оконечности Америки и нашел пролив, соединяющий два океана. Один из них мореплаватель назвал Тихим.

Двигаясь на юг экспедиция пересекла экватор. Открыл острова Гуам и Рота в архипелаге Марианских островов, достиг острова Гомонгон в архипелаге Филиппинских островов. К этому моменту осталось всего 100 участников экспедиции. Моряки добрались до острова Себу. Магеллан организовал там постой, стремясь обратить местное население в христианскую веру.

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Магеллана убили вместе с частью своих товарищей. Большинство моряков погибли от болезней и голода. В сентябре 1522-го мореплаватели вернулись в Испанию после трехлетнего путешествия. Из пяти кораблей уцелел только один, осталось 18 матросов, но на борту были золото и пряности.

Экспедиция принесла организаторам большую прибыль. Домой они вернулись 16 сентября 1952-го на борту корабля "Виктория". Стал первым кораблем, который совершил кругосветное плавание.

1 ноября 1520 года, в День всех святых, корабли испанского мореплавателя Фернандо Магеллана вошли в узкий пролив на юге Америки. Сначала ее назвали Пролив всех святых. Летописец Антонио Пигафетта назвал Патагонською.

Протока между Южной Америкой и архипелагом Огненная Земля длиной 574 км, шириной 2,2-45 км и глубиной от 20 м. Она соединяет Атлантический океан с Тихим. Через 7 лет назвали Магеллановой в честь открывателя.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому большому океану

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