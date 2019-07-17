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четверг, 18 июля 2019 08:20

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

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Могилу перед храмом выкопали на асфальте
Перед стенами храма Святой Софии похоронили патриарха Владимира. Фото: unso.in.ua

Перед стенами храма Святой Софии 18 июля 1995 года похоронили патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Владимира. Подразделение милиции "Беркут" и бойцы Внутренних войск МВД Украины применили силу против людей на похоронах.

После смерти Мстислава предстоятелем УПЦ-КП стал Владимир, в миру Василий Емельянович Романюк, выходец из крестьянской семьи из Прикарпатья, принадлежащий к подпольной сети ОУН, за что в 1944 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в исправительных лагерях. 14 июля 1995 Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Владимир и был найден мертвым. Руководство Киевского патриархата решило похоронить умершего на территории Софиевского собора. Правительство не предоставило разрешения на захоронение.

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Траурная процессия начала свой путь от Владимирского собора но вернула в сторону Софии Киивськои. На Владимирской улице процессию ждал милицейский кордон, который отказался пропустить ее. Бойцы "Беркута" применили резиновые дубинки и слезоточивый газ. Активисты УНА-УНСО начали рыть могилу у колокольни Святой Софии. Когда тело Патриарха уже было засыпано землей, спецназовцы МВД атаковали участников похорон. Избиение было подвергнуто жесточайшей критике и освещены на европейских телеканалах.

Почти год после захоронения патриарха Владимира добровольцы каждую ночь охраняли его могилу под Софийской воротами.

В городе Днепродзержинске - сейчас Каменское, трамвай врезался в стену дома 2 июля 1996. Погибли 34 человека, около 100 получили травмы.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
июля

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

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