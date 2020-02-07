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пятница, 07 февраля 2020 11:24

Митрополита нашли убитым на территории лавры

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Митрополита нашли убитым на территории лавры
Митрополит Владимир (Богоявленский) похоронен в Киево-Печерской лавре, мощи открыто для почитания в храме Дальних пещер. Стал первым мучеником в новейшей истории Фото: wikipedia

7 февраля 1918 года у стен Киево-Печерской лавры "красные" солдаты по-зверски убили митрополита Киевского и Галицкого Владимира Богоявленского. В тот день войска Михаила Муравьева заняли монастырь и разместили в нем штаб революционной армии. Готовились наступать на центр города.

Оккупанты наводили в лавре свой "порядок". Грабили кельи монахов и выполняли приказ командования о расстреле врагов революции.

"Я направился к своей канцелярии, но по дороге увидел ужасную картину: человек 20 красногвардейцев во главе с матросами выгнали из всех келий, а также из церкви священников и монахов во двор и, наставляя на них ружья, хотели расстреливать. В это время подоспел я стал на солдат кричать, за что и меня хотели расстрелять, но все-таки мне удалось их успокоить и тем обошлось все благополучно. Однако, продолжая дальше путь в канцелярию, я снова наткнулся на такую ​​же картину ", - вспоминал назначенный комендантом "товарищ Сергеев ".

По воспоминаниям юрисконсультанта монастыря Ивана Никодимова накануне преступления к митрополиту пришли 4 солдата, которые говорили по-русски и сестра милосердия. Именно тогда владыка находился на высокой террасе лавры с епископом прилуцким Федором. Смотрели за боями в городе. Эти люди приказали митрополиту идти с ними. После коротких переговоров Владимир бросил Федору что "угрожают расстрелом", взял с собой посох и пошел. Федор обратился к коменданту по телефону, но тот не отреагировал. Позже получил известие что митрополита убили.

70-летнего мужчину вывезли за Лаврские ворота и расстреляли. После этого в ход пошли штыки.

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"Подошел к тому месту где было совершено убийство, - вспоминал киевлянин. - Заметил, что на площадке возле вала лежит нечто аморфное, прикрытое шубой, а рядом с ним на страже стоит какой-то вооруженный человек. Когда я подошел ближе, то увидел, что у тела, покрытого шубой, лежит белый клобук и поломанный посох. Часовой, заметив меня, сказал: "Вчера высокого попа убили, а он нас еще благословлял". Я сразу понял, что убили митрополита и в ужасе побежал в Лавру, чтобы рассказать о страшном преступлении"

Следствие так и не довели до конца. Предполагали военный бандитизм и даже борьбу за власть внутри церкви под прикрытием большевистского произвола, доказательства чего также имелись. Вещи митрополита похитили, остальные доказательств уничтожили. Несмотря на то, что в тот день в городе расстреливали тысячи киевлян, ужасное убийство старца, как и расстрел пленных украинцев под Крутами, стали беспрецедентными. Вину Муравьева не признали, так как прямого приказа не давал, хотя к "врагам революции", которых он приказал уничтожать, оккупанты относили кого им заблагорассудится.

Еще молодым священником Владимир потерял жену и единственного сына, после чего и принял монашеский постриг. В 1891 году был назначен епископом Самарским. Когда в Самарской губернии разразился голод, по его инициативе при монастырях и состоятельных храмах были устроены столовые и чайные, в школах учеников кормили бесплатно. Когда вспыхнула холера, владыка помогал с поиском врачей.

При его архиепископстве в Грузии было открыто более трехсот церковно-приходских школ и устроена духовная семинария в Кутаиси, построено и восстановлено более ста храмов, в том числе много старинных, до сих пор заброшенных.

Последний - Киевский - период служения митрополита Владимира был самым тяжелым. Митрополиту Владимиру пришлось бороться с влиянием революционного настроения народных масс на церковную жизнь. После февраля 1917 года его служение было связано не только с духовными соблазнами и трудностями, но и с опасностью физической расправы. Выступал за независимость украинских епархий от Московского Патриархата.

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Дата
07
февраля

Митрополита нашли убитым на территории лавры

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