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среда, 14 июля 2021 08:21

Митингующие разрушили крепость

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Митингующие разрушили крепость
Художник Шарль Тевенен 1793-м создал гравюру "Арест маркиза де Лоне". Показал, как восставшие парижане захватили главную королевскую тюрьму Бастилию и убили ее коменданта

Восставшие парижане 14 июля 1789-го взяли штурмом королевскую укрепленную тюрьму Бастилию. Это стало началом Французской революции.

Бастилия была массивной четырехугольной зданием. 1370-го по приказу короля Франции Карла V был заложен первый камень. Восемь башен высотой более 30 метров возвышались над городом. Бастилию окружал ров шириной 25 м и глубиной 8 м.

На пяти этажах каждой башни размещались камеры. За 400 лет в подземельях Бастилии побывало немало знаменитостей. Первым, кто испытал на себе новую тюрьму стал ее строитель - Гуго. Позже, в ее стенах томился Вольтер, авантюрист Алессандро Калиостро и Маркиз де Сад. И одним из самых загадочных узников крепости был обладатель "железной маски", происхождение которого до сих пор не известно.

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Причиной осады Бастилии стали слухи о решении короля Людовика XVI разогнать Учредительное собрание и смещение с должности государственного контролера финансов реформатора Жака Неккера. Штурм крепости длился около четырех часов. Толпа ворвалась в крепость, начальник гарнизона был растерзан, и сама крепость прилично пострадала.

Семь заключенных, содержавшихся в крепости випустили на волю. Напуганный король пошел на уступки народу.

15 июля Национальное собрание приняло решение разрушить королевский замок-тюрьму. Камни пошли на строительство моста через Сену, остальные - в качестве сувениров.

За два года на месте крепости установили табличку: "Теперь здесь танцуют".

В 1880 году французский Сенат провозгласил 14 июля национальным праздником Франции.

Во время Парижского восстания толпой повстанцев захвачен 10 августа 1792-го дворец Тюильри, повалены власть короля Людовика XVI и арестовано всю королевскую семью.

Принята Национальным собранием конституция не уничтожила монархию во Франции, как того требовали революционные круги, только лишила Людовика XVI титула "король Франции". Суд над Людовиком XVI начался 10 декабря во дворце Тюильри. 15 января 1793 рокувин приговорен к смертной казни и через неделю гильотинирован на площади Революции в Париже. Также казнена его жена Мария-Антуанетта.

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Дата
14
июля

Митингующие разрушили крепость

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