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среда, 23 октября 2019 08:20

Министра уволили из правительства студенты

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Министра уволили из правительства студенты
В 1990 году началась Революция на граните. Фото Музей Революции Достоинства

Верховная Рада УССР после революции на граните 23 октября 1990 года проголосовала за отставку премьер-министра Виталия Масола. За шесть дней он уходит в отставку.

2 октября 1990-го на Майдане в Киеве началась Революция на граните. Украинские студенты начали политическую голодовку. Они выступили против подписания нового сюзного договора, удерживал Украины от независимости. Идея проведения акции принадлежит киевском студенческому союзу. Руководителями акции были львовянин Маркиян Иващишин и киевлянин Олесь Доний. Несколько десятков студентов группами по два-три пришли на Майдан, который тогда назывался площадью Октябрьской революции. Они объявили о начале голодовки.

Установили палаточный городок, требовали недопущения подписания нового союзного договора, отставки председателя Совета министров УССР Виталия Масола, национализации имущества компартии. Виталий Масол работал главой украинского правительства в последние годы существования УССР. Был сторонником социалистических, антирыночных взглядов.

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За 5 дней большинство студентов двинулись в Верховную Раду, скандируя: "Украине - волю". К зданию согнали милицию и водометы. Ворваться к ней не удалось, но на переговоры пригласили сопредседателей акции. В прямом эфире украинский призвали к всеобщей забастовке. К акциям протеста присоединились не только студенты, школы. За 2 суток 314 депутатов поддержали постановление "О рассмотрении требований студентов, проводят голодовку в г. Киеве". Все требования приняли. Молодежь вернулась к учебе.

В Черновцах на стадионе "Буковина" 21 сентября 1989 прошел финал І Республиканского фестиваля украинской песни "Червона рута". Фестиваль проходил с 17 по 24 сентября.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
23
октября

Министра уволили из правительства студенты

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