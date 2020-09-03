Министр призвал убрать бороду у киевских князей

Князей ранее изображали без бороды. Фото: НБУ

Изменить изображение киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на монетах номиналом 1 грн и 2 грн попросил у Нацбанка министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, сообщает "Историческая правда".

"Я хочу попросить председателя Национального банка сбрить бороду Владимиру Великому и Ярославу Мудрому и вернуть нам наших князей в таком виде, в котором они были на оригинальных, лучших гривнах", - обратился он к руководителю НБУ Кириллу Шевченко.

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На банкнотах первого и второго поколений Владимир Великий и Ярослав Мудрый были изображены без бороды. В 2000-х портреты изменили. Эти же изображения попали на монеты.

В Городницах Житомирской области началась передача клада сребреников князей Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Обнаружили 32 монеты. Они датируются 1000-1019 годами.