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воскресенье, 07 ноября 2021 08:20

Метеорит упал в пшеничное поле

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Метеорит упал в пшеничное поле
Гравюра на дереві, що показує падіння метеорита Енсісхайм. Фото з Нюрнберзької хроніки Гартмана Шеделя (1493).

В пшеничном поле у ​​стен города Энсисхейм в Австрии, ныне город на северо-востоке Франции, 7 ноября 1492-го упал каменный метеорит.

Падение метеорита из-за атмосферы Земли было видно в виде огненного шара на расстоянии до 150 км от места, где он наконец приземлился. Несгоревшая часть хондритного каменного метеорита типа LL6 попала на пшеничное поле вблизи Энсисхайма в Эльзасе. Событие наблюдали многочисленные очевидцы и оно произвело фурор.

Жители города и близлежащих ферм и деревень собрались, чтобы посмотреть. Затем начали откалывать куски на сувениры от 127 кг камня.

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Местный магистрат помешал уничтожению камня, чтобы сохранить объект для короля Максимилиана, сына правящего императора Священной Римской империи Фридриха III. Писатель Себастьян Брант описал метеорит и его падение в стихотворении "Рассыпшее листья о падении метеорита". Также послал королю вместе с камнем. Считалось, что это отличный знак с неба.

Древнейший европейский метеорит до сих пор хранится в местном музее города Энсисхейм.

30 июня 1908 года на Землю упал Тунгусский метеорит. Это произошло над Центральной Сибирью в междуречье двух рек - Нижней Тунгуски и Лены. Полет огромного шара-болида сопровождался невероятными световыми и звуковыми эффектами. Падение метеорита закончилось мощным взрывом, волна от которого свалила лес в радиусе 40 ком.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
ноября

Теплоход с ранеными и беженцами затонул через несколько минут

Метеорит упал в пшеничное поле

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