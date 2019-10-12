Мазепа, Петлюра и Бандера - откроют уникальную выставку о прошлом

Выставки откроют во всех областных центрах. Фото: УИНП

Ко Дню защитника Украины во всех областных центрах откроется выставка "Фактор свободы".

"Она дает возможность по-новому посмотреть на фигуры Мазепы, Петлюры и Бандеры, которые в течение последних 300 лет были символом свободы и борьбы за украинскую идею", - сообщает Украинский институт национальной памяти.

Для Российской империи и Советского Союза слова "мазепинец", "петлюровец" и "бандеровец" стали олицетворением заклятого врага.

"В этом году мы отмечали три юбилейные даты - 380 лет со дня рождения Ивана Мазепы, 180 лет со дня рождения Симона Петлюры и 110 лет со дня рождения Степана Бандеры. И это дало возможность взглянуть на них в одной плоскости, чтобы понять, что времена менялись, а враг оставался тот же - Российская империя, для которой любое проявление свободы несет смертельную угрозу", - отметила первая заместительница главы Украинского института национальной памяти Алина Шпак.

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Авторы выставки попытались представить, какой вид могли бы иметь профили в социальных сетях Ивана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры, какие места показала бы их гугл-карта, кого бы они зафрендили.

С Днем защитника Украины не стоит поздравлять только мужчин. Также не стоит дарить им носки, духи или средства для бритья только потому, что они мужчины. 14 октября - это не 23 февраля, об этом написал бывший председатель Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович в Facebook.