Маяк оснастили электрическими огнями

Первый электрический на территории Российской империи начал работу в Одессе. Фото: https://bessarabia.in.ua

Воронцовский маяк в Одессе 30 ноября 1867-го оснастили электрическими лампами. Он стал четвёртым в мире электрическим маяком.

Самый первый маяк Одессы заложен в 1815 году на мысе Большого Фонтана. Достроен при генерал-губернаторе князе Воронцове и открыт 6 декабря 1827-го. Получил в народе название Воронцовского. В 1863-м соорудили чугунную башню утонченной маячной архитектуры, сужающейся кверху. Наверху 30-метрового маяка перед рефлекторами зажигались 13 ламп с древесным или сурепным маслом, свет от которых был виден на 20 миль.

В 1867-м из Парижа привезли осветительный аппарат системы Френеля. Так маяк стал электрическим.

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В период героической обороны Одессы башню маяка взорвали. Советские войска взорвали его, чтобы немцы не могли целиться и ориентироваться по нему на Одесский порт. Новый Одесский маяк высотой 27 м был построен в 1954 году. Башня была белого цвета, фонари – красного.

Сейчас Воронцовский вместе с соседними Одесским, Ильичевским и Григоровским маяками обеспечивает безопасное плавание на подходах к трем крупнейшим Черноморским портам - Одессе, Ильичевскому и Южному.

В Одессе вспыхнула эпидемия чумы 2 августа 1812 года. За год умерло более 2,5 тыс. человек. Болезнь ширилась в Стамбуле, на Кавказе и во владениях Турции на реке Дунай. В Одессу ее отвезли греческие купцы. В отеле для актеров скончались три актрисы, купившие весы у греков.

В январе 1813-го эпидемия пошла на убыль. 2656 одесситов умерли от чумы. Это десятая часть населения города.