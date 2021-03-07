Масленица. Как украинцы отмечали Бабскую неделю.

Сегодня в Украине начинают отмечать Масленицу или Колодия. Древний праздник символизирует приход весны. Продолжается до Прощенного воскресенья, которое начинает Великий пост. О празднике и традициях украинцев Gazeta.ua рассказала етнологиня Елена Щербань.

"Еще говорят Запусты или же Масная, Сырная, Сыропустная, Бабская неделя. Не женская, а именно бабская. Речь шла о замужней женщине с детьми, а не о бабе недетородного возраста.

В Украине праздник называли Колодий. Говорили "Колодію, колодію, на тебе маю всю надію". Это последняя неделя перед Великим постом. В этом году продлится с 8 по 14 марта. Буду избегать слов "масляна", "масленица", чтобы отличать украинский праздник от праздника наших восточных соседей, которые гуляли свою масленицу несколько иначе чем украинцы", - отмечает Елена Щербань.

К чему праздник приурочен?

Бабская неделя - это неделя женского отдыха и она была очень важна. Не следует оценивать всю праздничную обрядовость с позиции современности. Жизнь женщины 150-200 лет назад кардинально отличалась. Современная женщина гораздо свободнее, хоть и сама себя "запрягает". Но она не имеет коровы, 10-х детей, может поесть в кафе. Стиральная машина постирает, мультиварка сварит, муж молоко купит и принесет. При этом современная женщина имеет кучу календарных и государственных праздников, всевозможных отпусков. Нужно ставить вопрос, "а как жила моя прабабушка"? Те женщины круглогодично, целыми днями работали. Бабская неделя - единственное время в году, когда замужние женщины имели право хотя бы немного отдыхать от своих тяжелых домашних забот, собраться вместе с подружками, кумушками, соседками и праздновать. Перед тем они занимались Рождеством, а после Колодия уже должны были готовиться к Пасхе. Мужчинам следовало угождать женщинам в эту неделю, побольше брать на себя домашних обязанностей. Автор: facebook.com/4bastion/ Колодия в Украине будут отмечать с 8 по 14 марта 2021 года Полностью отдохнуть конечно было невозможно даже на этой неделе, так как не каждый мужчина мог заменить женщину в доме. "Женщина за три угла дом держит - мужчина за один", - говорили. Поэтому женщина все равно готовила завтрак, обед и ужин, занималась хозяйством и нянчила детей и тогда возможно появлялось свободное время зайти к подружкам чтобы поговорить и отдохнуть. Но если бы в другое время не стирала, ни шила, не работала, то ее бы осудили, как гулящую и не трудолюбивую. В Бабскую неделю это все прощалось, был законный отдых. Женщине невозможно ничего не делать вообще Бывало свекровь помогала готовить, или дочь подменяла. Но в этом и весь смысл. Женщине невозможно ничего не делать вообще, даже когда имеет право отдохнуть. Поэтому бывает, что современные женщины не спешат замуж, радуются когда расстаются, испытывают свободу от домашнего хозяйства. Поэтому и праздник уже не такой веселый как был прежде, они сейчас и так свободны.

Как праздновали?

Колодий имеет языческие корни. Его и Маланку церковь не смогла запретить или хоть как-то повлиять, поэтому живет по сей день. Колодий - это фаллический символ. Люди поклонялись богу плодородия, который весной просыпался и именно это проявилось в материализованном элементе - колодке - полене. Замужние женщины брали колодку и с этим символом шли к соседке или подружке, которая имела незамужнюю девушку или парня брачного возраста. В нашем обществе это может быть 40-летний парень, а тогда 16-летние девушки и юноши 18-20 лет. Колодку вязали парню или девушке, матери, отцу, а если была еще и баба то и ей. Полено вязали внушительное, к ноге или к руке, пели и шутили, чтобы было веселее. Хозяева выставляли магарыч. Хотели женить сына, выдать замуж дочь в этом году после поста. Когда будет в разгаре весна, ухаживания, а там и Ивана Купала. Это была имитативная женская магия, которая должна была вызвать удачу, чтобы молодые скорее поженились. Если та кто пришла сама имела холостого сына или незамужнюю дочь после действа брали магарыч уже с нее. Автор: amazingukraine.pro Колодия в Украине будут отмечать с 8 по 14 марта 2021 года Существовала примета, если не женат и не привязали колодку, то в этом году точно не женится. Поэтому матери очень беспокоились, чтобы ее все-таки привязали. Колодия нужно было отпраздновать весело В понедельник женщины придумали, что колодка родилась и был повод выпить за это. Во вторник колодку крестили, в среду - женили, в четверг - она ​​умирала, в пятницу - хоронили, в субботу - оплакивали. В воскресенье - веселились, потому что проходил Колодий. Наступало прощенное воскресенье. Женщины веселились уже вместе с мужчинами. Далее начинался жилистый или чистый понедельник. Говорили "Придет пост и будет наступать на хвост". Женщины уже сидели по домам и никуда не ходили, ведь было очень много работы. Существовало такое женское представление, что Колодия нужно отпраздновать весело, потому что кто сырную неделю празднует не весело и не вместе значит весь год не веселым будет.

Кроме этого чем еще занимались в течение недели?

Исследовала традиции на Востоке, в частности в Донецкой и Луганской областях. Доказывают, что это украинские этнические земли. Понедельник считался днем ​​детей. Мать пыталась детям сварить вареников со сладким сыром. Дети бывало вешали вареник или блин на веточку, чтобы покормить птиц и призывали приходить весноньку. Это тоже имело языческие корни, ведь это была жертва природе. Вторник - это Заграш. Девушки ходили к ребятам на улицу ухаживать. Пытались вареником угостить, поцеловаться. Матери выгоняли девушек из дома позаигрывать к ребятам, и давали им вареников. Автор: mamajeva-sloboda.ua Колодия в Украине будут отмечать с 8 по 14 марта 2021 года Среда - день замужних женщин. Мужчины дарили подарки своим женам. Поднимали их на руки и носили. Так благодарили женщину за то, что тянет на себе все хозяйство, является любимой, заботится о его маме, папе и детям. Четверг - день невестки. Все невестки ждали от свекра в подарок рубашку. Если дарил или давал деньги на нее то понимала, что в семье желательна, ее любят и ценят. Если не дарили, это был повод пообсуждать с подругами, какой он нехороший. Пятница - тещин день. Зятья должны были сделать так, чтобы у тещи щеки блестели от удовольствия. Не только от вареников, которые приносил, а должны были еще дать денег на ожерелье и после такого ее щеки точно блестели. И желательно было делать это рано, чтобы теща побежала на обед или ужин к кумушкам и могла похвастаться. Ожерелье было дорогим удовольствием, но для женщин весьма желанным. И жены просили дать денег на рубашку невестке или купить ожерелье тещи, чтобы не осудили люди и чтобы хоть раз в год угодить и им. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В гардеробе девушки на выданье должно было быть от 30 до 45 рубашек, у парня - от трех до 10 В субботу почитали женщин, которые были вдовами, солдатками, покрытками, незамужними по какой-либо причине или разведенными. Ту же бабу-пупорезку, которые были вечно одиноки. Их пыталось поддержать женское общество. Носили магарыч, вареников, дарили платок. И колодий был здесь и разговоры о детях, о женской судьбе, бесконечной работе - и корова плохо доится, рожь не дала или пряжа плохая, или же наоборот об удаче. В воскресенье уже все вместе - женщины, мужчины, дети и другие родственники у церкви гуляли и прощались с коллодием. Бросали в огонь и палили. Это символизировало что все имеет свое начало и свой конец. Было логическим завершением жизни Колодиевой и праздника и все хотели следующего года дождаться, чтобы отпраздновать еще. Кто-то пытался сохранить колодку на память. Бывает и у меня посетительницы-девушки пытаются украсть колодку - думают, что колодий действительно принесет им женское счастье. Хотя где-то и не без этого. Все таки женщины своей энергией коллективной, доброжелательной, искренне желают друг-другу добра и счастья и здоровья. Автор: navkoloua.com Колодия в Украине будут отмечать с 8 по 14 марта 2021 года

Можно слышать что традиционным блюдом для украинцев на Масленицу были блины, готовят их и сейчас. Однако другие отстаивают вареники. Что более свойственно украинцам?

Традиционное украинское блюдо - вареники с сыром. Блины в современном понимании как символ масленицы - это именно российские "блины". Пришли к нам в советское время, вместе с появлением полуфабрикатов. Женщины работали в колхозах и на фабриках и оно вошло в рацион, дальше сработала советская гастропропаганда. Хотя блины и готовили, но я бы поставила их на последнее место. В Украине кроме вареников женщины готовили молочные каши, бабки-запеканки с творогом, молочные яичницы, молочный кисель, оладьи и белый борщ. Последнее было очень важным, потому что мужчины за неделю на варениках и оладьях могли просто ноги вытянуть. Может восточные соседи и не ели борщ и не имели такого понятия, но украинцы привыкли есть жидкие блюда. Борщ забеливали сливками, сметаной, сывороткой. Было доступно, потому что держали коров. Могли подсобирать масла и сливок. Сама буду варить вареники, делать запеканки. Более всего люблю вареники со сладким сыром и на пару, так как полтавчанка. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блины навязала Москва - какое традиционное блюдо украинцев на Масленицу

Как насчет алкоголя?

Женщины говорили, что ходят "полоскать зубы". Но крепость водки, пива, вина и всевозможных домашних наливок отличалась от сегодняшней. Тогда они имели маленький градус. Было не 40 градусов, а 17-20. Женщине было негоже выпивать. Поэтому они красиво макали губы. Никто не запрещал делать это несколько раз. Женщины делали это красиво - показывая достоинство и целомудрие украинки.

Насколько знаем свои традиции?

Сначала должны выучить язык и историю. Только потом мы придем к культуре. К сожалению, нынешняя популяризация традиций приводит к шароварщине. Происходят всевозможные фестивальные бумы по празднованию той же масляной в каждом городе. Люди не знают как ее гулять, но делают "блины", шашлыки, употребляющих пиво под громкую музыку. Это не популяризация никаких традиций. Нужно знать как и что празднуешь. Если берешься праздновать, то должен четко отвечать за каждое свое действие. Знать содержание.

Елена Щербань - етнологиня, ведущая популяризаторка украинских народных традиций на Полтавщине и Слобожанщине. Удерживает этно-просветительский центр "Лялина Светлица" в поселке Опошня Полтавского района Полтавской области. 10 лет воссоздает календарные обряды.