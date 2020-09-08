Маскарады и крестные ходы - опубликовали архив сельского фотографа 1950-1970 годов

Фото: zaharia.md

Показали фотографии, сделанные фотографом-любителем Захарией Кушниром в 1950-70 годах. Мужчина снимал родной поселок Рошиетичь - теперь в Флорештском районе Молдовы, и окрестные села на советский фотоапарат "Любитель".

Архив из около 4 тыс. фотографий обнаружил студент-кинематографист Виктор Галушка. Они лежали в чемодане на чердаке заброшенного дома в Рошиетиче. С разрешения дочери фотографа, Галушка взялся восстанавливать пленки, на что потратил 3 года. В 2019-м работы выставляли в Румынии и Молдове. Оцифровали их недавно, передает Cameralabs.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел

На фотографиях можно увидеть яркую жизнь молдавских крестьян, будни колхозников, свадьбы и семейные портреты.

Опубликовали фото жителей Бессарабии в конце XIX в начале XX в. В 1897 году в Бессарабской губернии, включавшей в себя всю современную Молдову и часть современных Одесской и Черновицкой областей, проживало 1,9 млн человек.