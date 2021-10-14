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пятница, 15 октября 2021 08:20

Машинист поезда заснул и пропустил поворот

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Машинист поезда заснул и пропустил поворот
Три вагона перевернулись. Местные бросились спасать раненых людей, к месту аварии прибыли пожарные и медики. Фото: https: //www.railwaysarchive.cо

Недалеко от Лондона 15 октября 1907-го пассажирский поезд с почтовыми вагонами сошел с рельсов на станции Шрусбери. Погибло 18 человек, еще 33 получили ранения.

Машинист вместо разрешенных 16 км/ч ехал со скоростью 97 км/ч. Три вагона перевернулись. Погибли машинист и пожарный, два охранника, одиннадцать пассажиров и три сортировщика почты. Местные бросились спасать раненых людей, к месту аварии прибыли пожарные и медики. Раненые были очень искалеченные, большинство умерло там.

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На следующий день после аварии началось официальное расследование, отчет был опубликован 12 февраля. Результаты: неисправностей в тормозах и двигателе не было. После детального изучения состояния здоровья водителя было обнаружено, что алкоголя и наркотиков в его теле не было, он не имел инфракту. Комиссия решила, что наиболее вероятным объяснением аварии в Шрусбери было то, что водитель задремал, пропустив сигнал поворота.

На месте аварии установили памятный знак, а скорость поездов ограничили.

Два пригородных поезда столкнулись 27 июня 1988-го на Лионском вокзале в Париже. Погибло 56 человек, 57 ранены. Лионский вокзал - один из 6 крупнейших железнодорожных вокзалов Парижа. В 18:36 был сорван стоп-кран в одном из вагонов. Система безопасности принудительно заблокировала тормоза на вагонах. Диспетчер дал команду ехать сразу до конечной остановки - Лионского вокзала. Поезд двигался со скоростью 96 км / ч, там почти не работали тормоза.

Вагон неуправляемого Z 5300 на скорости 70 км/ч врезался в головной вагон поезда на станции. Всего погибло 56 человек и полсотни были ранены. Все они находились в неподвижном поезде. Те, кто находился в неуправляемом поезде, получили лишь небольшие царапины.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
октября

Машинист поезда заснул и пропустил поворот

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