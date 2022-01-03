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вторник, 04 января 2022 08:20

Марсоход застрял на планете на годы

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Марсоход застрял на планете на годы
Американский марсоход "Спирит" проработал на Марсе шесть лет до 30 июля 2010 года. Фото NASA

На Марсе 4 января 2004 года американский марсоход Spirit достиг поверхности Марса и передал первые фотографии поверхности планеты.

Вместо запланированных 90 дней, "Спирит" проработал на Марсе шесть лет. С помощью этого марсохода на Марсе были исследованы горные породы, кратеры, обнаружен водяной лед и доказано более теплое прошлое планеты.

Марсоход американского космического агентства NASA "Спирит" был запущен ракетой-носителем "Дельта II 7925". Имел 6 колес, источником электроэнергии служили солнечные батареи. При массе в 185 кг аппарат оснащен буром, несколькими камерами, микроскопом и двумя спектрометрами, смонтированными на манипуляторе. 10 камер миссии "Mars Exploration Rovers" делали снимки в наибольшем разрешении за всю историю исследований Марса.

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Основная задача "Спирита" заключалась в том, чтобы марсоход продержался 90 суток. Он стал вторым аппаратом по сроку работы на поверхности Марса. 22 марта 2010 года "Спирит" передал свое последнее сообщение. Ему не хватило месяца, чтобы превзойти аппарат "Викинг-1" по сроку службы. Общий пройденный путь составил 7,7 км.

В апреле 2009-го Spirit застрял в песке, потеряв второе из шести колес. После неудачных попыток NASA официально объявило о прекращении попыток спасти марсоход.

Посадочный модуль с первым китайским марсоходом "Тяньвэнь-1" (Tianwen-1) приземлился на Марсе 15 мая 2021 года. Это впервые Китай взорвал зонд на другой планете. Марсоход будет исследовать район, известный как Утопия Планиция. Впоследствии он присоединится к американскому, прибывшему на Красную планету в феврале.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
января

Марсоход застрял на планете на годы

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