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вторник, 08 сентября 2020 12:31

Мародеры обокрали разбившегося пилота

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Мародеры обокрали разбившегося пилота
8 сентября 1914 года после осуществления воздушного тарана погиб летчик Петр Нестеров. Фото: wikipedia

Основоположник высшего пилотажа 27-летний Петр Нестеров погиб в небе над Жолквой - теперь райцентр Львовской области - 8 сентября 1914 года. Совершил первый в мире воздушный таран.

Тогда летчик занимался авиаразведкой для армии Российской империи на Юго-Западном фронте. Совершил около 28 боевых вылетов на легком французском самолете "Моран".

8 сентября во время очередного вылета увидел в небе австрийский тяжелый самолет "Альбатрос", который решил сбить. В те времена пулеметы на маленькие самолеты еще не ставили, не захватил с собой и пистолет Браунинга, поэтому решил осторожно протаранить вражеского разведчика. Он догнал "Альбатроса" и попытался ударить его своим шасси о край корпуса, но ударил сверху в центр и повредил себе двигатель, который впоследствии оторвался.

Во время тарана Нестерова толкнуло вперед. Он ударился головой о ветровое стекло и потерял сознание или же погиб сразу. Вслед за "Мораном" разбился и поврежденный австрийский самолет.

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На место падения сразу поспешили мародеры - двое русских солдат, которые обокрали погибшего летчика. Сняли обувь, вытащили деньги, сложили руки на груди и убежали.

Тело Нестерова привезли в Киев. Его отпели в Никольском военном соборе на Печерске, а попрощаться с ним как с героем пришли десятки тысяч человек. Похоронили под деревянным крестом на Аскольдовой могиле.

Летчика посмертно наградили орденом святого Георгия IV степени и дали чин капитана. Семье назначили пенсию в 1890 рублей в год - высшую на то время.

11 октября 1911-го в Петербурге прошли похороны первого украинского авиатора Льва Мациевича.

Он погиб в авиакатастрофе над Комендантским полем близ Санкт-Петербурга во время праздника воздухоплавания. Катастрофа произошла на глазах десятков тысяч зрителей. Стал первой жертвой авиации в Российской империи.

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Дата
08
сентября

Мародеры обокрали разбившегося пилота

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