Марлен Дитрих отказала Геббельсу, отшила Ремарка, бегала за Габеном - известные мужчины "звезды"

27 декабря 1901-го родилась немецкая певица и актриса Марлен Дитрих.

Эта женщина была и остается иконой стиля, идолом миллионов. Она сумела стать загадкой для всех при жизни и легендой после смерти. В начале 20-х годов Марлен Дитрих стала эталоном красоты, а ее поведение шокировало обывателей. О ее многочисленных любовниках и любовницах судачат до сих пор.

Дерзость, свободомыслие, отчужденность и холодность - все это делало ее настоящей богиней и модной иконой.

Марлен Дитрих стала первой и самой известной женщиной-вамп в истории мирового кино.

Вспомним самых знаковых мужчин в ее жизни.

Дитрих и Зибер

17 мая 1923 немецкий режиссер Рудольф Зибер надел обручальное кольцо на хрупкий пальчик 21-летней Марии Магдалены Дитрих. Из толпы юных актрис она выделялась чувственностью и бисексуальными наклонностями. Муж мечтал сделать из жены актрису номер один в Германии.

В конце 1924 года Марлен родила дочь Марию Элизабет. А уже весной 1925 года вернулась на сцену и начала сниматься в кино. В то время их с Руди чувства остыли, установились сугубо дружеские отношения. Рудольф был ее другом и "жилеткой", куда Марлен жаловалась, рассказывая обо всех своих любовных неурядицах.

Зибер влюбился в русскую эмигрантку - танцовщицу Тамару Матулу. Дитрих начала коллекционировать любовников и любовниц. Однако жили они вместе, вплоть до его смерти. Всего 53 года.

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Дитрих и фон Штернберг

Продюсер и режиссер Джозеф фон Штернберг стал первооткрывателем "звезды". Хотя после первой встречи в кабаре, где она выступала, назвал Марлен бестолочью.

"Вы только посмотрите на ее толстые бедра! А скулы простолюдинки? А курносый нос?" - говорил он.

Штернберг создал для Дитрих специальную манеру освещения сверху. Оно скрывало широкие скулы и втянутые щеки. Марлен Дитрих получила новый образ - декадентское изящество.

Благодаря продюсеру Марлен Дитрих получила роль певицы кабаре в фильме "Голубой ангел" 1930-го, тогда же стала любовницей режиссера. Актриса подписала контракт с киностудией "Парамаунт" и отправилась вместе с семьей и Штернбергом в Америку. Там снялась в картинах "Марокко" (1930), "Белокурая Венера" ​​(1932), "Шанхайский экспресс" (1932).

Марлен сама придумывала костюмы, эффектно использовала жесты. Образ роковой женщины - красивой, страстной и аморальной - имел огромный успех у американцев. Но наиболее соблазнительным оружием был ее голос - то нежный, словно колыбельная, то хрипловатый, как стон пантеры, то резкий, как удар хлыста.

Хемингуэй говорил о нем так: "Если бы у нее не было ничего, кроме голоса, им одним она могла бы разбивать сердца".

В Голливуде Марлен Дитрих называли мисс Легс за очень длинные ноги. Еще в начале карьеры Штернберг заставлял ее демонстрировать ноги во всех фильмах, поднимая их в разные стороны до изнеможения.

Дитрих и Ремарк

Осенью 1937 года немецкая актриса Марлен Дитрих обедала с бывшим любовником в одном из венецианских кафе. К ним подошел и поклонился незнакомец:

"Позвольте представиться: Эрих Мария Ремарк".

"Выглядите слишком молодо, чтобы написать одну из лучших современных книг", - сказала Марлен.

"Возможно, я написал только для того, чтобы однажды услышать от вас эти слова", - щелкнув золотой зажигалкой, он преподнес ей огонь.

Актриса говорила о романе Ремарка "На Западном фронте без перемен", который увидел свет 31 января 1929-го. В 1937-м - начинается их роман. Писатель называет ее Пумой. Ее номера в гостиницах забрасывает белой сиренью. Следующее лето они проводят на модном курорте на юге Франции. Кроме Ремарка, Марлен Дитрих, ее 13-летней дочери Марии, в общество входят муж актрисы Рудольф Зибер и его любовница.

В то лето Ремарк начинает работать над романом "Триумфальная арка". Прообразы главных героев - Марлен Дитрих и сам Ремарк.

Вскоре Эрих надоедает актрисе. На его глазах она один за другим заводит романы. Затем начинает встречаться с богатой лесбиянкой из Америки. Писатель прощает все и готов с Марлен пожениться. Но она поражает его вестью об аборте от актера, с которым только снялась в новом фильме. Писатель продолжает работать над романом, правит ранние рассказы, а по вечерам напивается до беспамятства.

Как-то Марлен, которая переживала очередной роман, пожелала получить на день рождения картину Сезанна. Ремарк отказал, хотя коллекционировал картины. А в 1943 году он пишет любимой записку: "Всегда наступает момент, когда надо остановиться. Поэтому - адью". "Триумфальная арка" увидела свет через два года и стала прощанием с Марлен Дитрих.

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Дитрих и Габен

7 лет длился роман с французским актером Жаном Габеном, младшим на три года. Дитрих решила помочь ему устроиться в Голливуде.

Арендовала небольшое бунгало в горах и превратила его в маленький уголок Франции. Ежедневно актриса играла роль идеальной жены. Готовила жаркое и голубцы. Дом блистал от чистоты.

"Я любила его, как взрослого ребенка", - вспоминала спустя.

Однако Габену не везло в Голливуде. К тому же его смущало то, что родина оккупирована фашистами, а он сидит в безопасной Америке. В конце концов, терпение его лопнуло. Даже известие о беременности Марлен не удержала Жана. Габен вступил в армию де Голля и в апреле 1943 года отправился в Марокко служить танкистом. Марлен решила сделать аборт и поехать за ним. Перед этим выставила на продажу все свое ценное имущество. Собранные деньги оставила семье, а сама вместе с актерской труппой отправилась в Алжир развлекать американских солдат пением и танцами.

Дитрих таки нашла Жана. Некоторое время они жили в имении знакомого магната. А потом Марлен перевели служить в Италию. Там она заболела пневмонией и чуть не умерла. После выздоровления попала в Арденн, где отморозила руки, затем - в Реймс, Париж, Аахену. Всюду ее сопровождали спальные мешки, сквозняки, бомбардировки.

После войны Дитрих вернулась в Нью-Йорк. В аэропорту ее встречал только муж Рудольф. В Марлен не было ни денег, ни работы. Она полетела в Париж.

Габен также сидел без работы, от чего у него началась депрессия. Марлен силой заставляла любимого посещать кофейни и ночные клубы. Там развлекались с Жаном Кокто и Жаном Маре. Дитрих могла одновременно крутить несколько романов. Габен ревновал и иногда бил Марлен. Поэтому она взяла несколько уроков бокса в Хемингуэя и отчаянно защищалась.

Наконец, получила от "Парамаунта" предложение сниматься. Но Габен был против, хотел немедленно жениться. Из-за этого возникали ссоры.

"Мне нужны деньги! Американские деньги! Настоящие деньги"- кричала Марлен.

Дитрих просила Габена дождаться ее. Однако получила только прощальное письмо. "Ты была, есть и будешь моей единственной настоящей любовью, - писал Жан. - Я чувствую, что потерял тебя, хотя нам было так хорошо вместе".

Впоследствии он женился на 18-летней манекенщицей Мартин Кароль. Она родила троих детей. Дитрих вернулась в Париж. Там снимала квартиру напротив дома Габена и отчаянно искала встреч. Засыпала его письмами, но они оставались без ответа. Много лет спустя, после смерти Жана, Марлен публично назвала себя его вдовой. Пережила его на 16 лет.

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Дитрих и Геббельс

Дитрих переехала из Берлина в США в 1930-м, когда подписала контракт с голливудской компанией "Парамаунт". Между тем в Германии к власти пришел Гитлер. Его министр пропаганды Йозеф Геббельс пытался вернуть Дитрих на родину. На его предложение сделать ее звездой №1 Третьего Рейха Марлен ответила:

"Я не ношу коричневого", - намекнула на цвет нацистских мундиров.

Актриса приняла американское гражданство. Помогала бывшим соотечественникам, которых преследовали нацисты, бежать из Германии и найти в Америке работу.

Дитрих и Паустовский

Марлен Дитрих читать любила, и была знакома не только с русской, но и с советской литературой. В середине 60-х актриса приехала в СССР, и очень удивила своего переводчика и советских журналистов просьбой познакомить ее с писателем Паустовским. Константин Георгиевич незадолго до приезда Дитрих перенес инфаркт, и был в госпитале, однако все-таки приехал на спектакль, чтобы встретиться с актрисой по просьбе союза журналистов. После спектакля писатель поднялся на сцену, где его представили голливудской диве. Марлен, которая только что закончила выступление, не сказав ни слова, упала перед Паустовским на колени, чем поразила и самого писателя, и всех окружающих. Выяснилось, что еще до поездки актриса случайно наткнулась на рассказ "Телеграмма", который произвел на нее очень сильное впечатление, и иного способа выразить свое восхищение автору она просто не нашла. Паустовский умер вскоре после встречи с Дитрих, а сама актриса в своих воспоминаниях описала эти события так:

"Мы, наконец, встретились с ним в Ленинграде, где я выступала перед артистами и журналистами. В один из дней наш администратор сказал мне, что Паустовский в зале, и что он очень болен, но нашел силы чтобы приехать со мной встретиться. Это придало мне какой-то невероятной энергии, и я выступила просто блестяще. После концерта меня попросили остаться на сцене, и я увидела мужчину, который медленно поднимался ко мне по ступенькам. Меня переполняли эмоции, я не могла вымолвить не слова, и просто опустилась на колени, чтобы показать все свое уважение к таланту этого человека".