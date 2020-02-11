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четверг, 13 февраля 2020 15:55

Мануфактура Купидона: история первых валентинок

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Мануфактура Купидона: история первых валентинок
Дорогие открытки на День Валентина изготавливали из настоящего кружева и лент. Фото: Museum_of_London

В Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с XIII века, в США - с 1777 года. Самая давняя валентинка на английском языке - это письма, написанные 14 февраля 1477-го графиней Марджери Брюз ее будущему мужу Джону Пастону "моему любимому Валентину".

В 1797 году британский издатель издал брошюру "Валентинки для юноши", в которой содержалось множество сентиментальных стихов для влюбленных. Печатники начали выпускать к празднику карточки со стихами и эскизами, которые назывались "механические валентинки". Бумажная валентинка настолько была популярной в Англии в начале ХІХ века, что за ними выстраивались очереди. Такие типографии называли "Мануфактура Купидона".

Дорогие открытки на День Валентина изготавливали из настоящего кружева и лент. В 1835 году 60 000 карточек на Валентина были отправлены по почте Великобритании. В то время почтовые расходы были дорогими.

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В Соединенных Штатах первые валентинки из тиснённого бумажного кружева изготовлены в 1847-м Эстер Хоуланд из штата Массачусетс. Женщина заметила большую популярность в Британии и попыталась наладить печать в США.

В 1868 году британская шоколадная компания создала коробку шоколадных конфет в форме сердца ко Дню святого Валентина. Во второй половине XX века валентинки дополнялись сладостями и украшениями.

14 февраля 269 года по приказу императора Клавдия за исповедание Христа был обезглавлен римский священник Валентин. Согласно легенде, находясь в тюрьме перед казнью, святой Валентин оставил прощальную записку дочери тюремщика, с которой подружился, и подписал его "От твоего Валентина".

Автор: Ольга Васькив
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13
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