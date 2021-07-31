Львов стал немецким

Оккупация Львова немцами продолжалась до 1944 года. Фото: photo-lviv.in.ua

Оккупированы нацистами западные области УССР 1 августа 1941-го вошли в состав Генерального губернаторства как административная единица под названием дистрикт "Галичина".

В течение первых недель Великой Отечественной войны практически вся территория Западной Украины была оккупирована вермахтом. Дистрикт Галиция создан 1 августа с центром во Львове. Охватывал территорию более 48 тыс км². Делился на окружные староства и выделены города.

Процедура вхождения Галичины в состав Генерального губернаторства была окончательно завершена только 1 ноября. Во главе дистрикта Галичина стоял губернатор. Правительственной языком был немецкий. Денежной единицей вместо рубля стал злотый.

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Ненемецкоt населения Галичины все равно оставалось для немцев гражданами второго сорта. Любые украинские инициативы в культурном и образовательном жизни требовали одобрения немцев. Случаи неповиновения строго наказывались. 4 июля 1941-го на Вулецких холмах нацисты расстреляли польских профессоров. Их тела сожгли там же.

Дистрикт Галиция прекратил свое существование в конце июля 1944 года, когда советская армия освободила Львов.

Во Львове на Вулецких холмах, теперь это парк Студентов, 4 июля 1941 года немцы расстреляли 23 польских профессоров. С ними убили 18 их родственников. После поражения под Сталинградом нацисты решили скрыть совершенные ими преступления. Создали подразделение евреев под названием Sonderkommando 1005, который выкапывал братские могилы и сжигал тела убитых. 8 октября 1943-го они нашли трупы на Вулецких холмах и сожгли вместе с другими погибшими. После освобождения Львовщины от гитлеровской оккупации, историки установили имена и должности расстрелянных ученых, описали их научную деятельность.