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пятница, 22 октября 2021 17:33

Львов отказался отдавать России тело советского шпиона

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Львов отказался отдавать России тело советского шпиона
Кузнецова отказались отдавать до возвращения пленников Кремля. Фото: "24 канал"

Львовский городской совет отказался передавать России тело агента НКВД Николая Кузнецова.

Этого требует Верховный суд. Но власти города отказались передавать агента. Решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета.

"Пока граждане нашего государства, находящиеся в заключении на оккупированных территориях и на территориях Российской Федерации не вернутся домой, данное решение не поддержит исполнительный комитет Львовского горсовета", - заявил во время заседания исполкома городской глава Львова Андрей Садовой.

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Кузнецов похоронен на Холме Славы во Львове. Его могилу неоднократно повреждали. Племянница агента НКВД Маргарита Брюханова просила Львовский горсовет разрешить перезахоронить агента в Екатеринбурге. Горисполком отказывал.

Агент НКВД Николай Кузнецов был в партизанском отряде полковника госбезопасности Дмитрия Медведева. Действовал под псевдонимами "Пауль Зиберт", "Рудольф Шмидт", "Николай Грачев". Выполнял террористические и провокационные задачи советского командования, которые должны были вызвать террор в ответ со стороны немецкой оккупационной власти против украинского населения - убивал руководителей немецкой администрации в Ровно и Львове.

Погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области, когда его нашли воины УПА. Похоронили останки советского спецагента 27 июля 1960-го во Львове на Холме Славы.

Однако есть сомнения, что захороненные на Холме Славы останки принадлежат именно Кузнецову.

Еще в начале 2000 годов во Львовский горсовет обращались ветераны Екатеринбурга с просьбой оказать содействие в перезахоронении Кузнецова в Екатеринбурге. Тогда комиссия по военным захоронениям отказала им.

Надгробие на могиле Николая Кузнецова неоднократно разрисовывали и воровали с него металлические буквы и цифры.

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22
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