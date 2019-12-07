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Лондонцы провели автобус в последний рейс

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Лондонцы провели автобус в последний рейс
Списание "Рутмастера" началось в 1982 году. Фото: www.routemaster.org

В Лондоне 9 декабря 2005 года закончилась эксплуатация двухэтажных автобусов, созданных в 1954 году компанией AEC. Вдоль всего маршрута стояли толпы людей, пришедших проститься с автобусом. Более пятидесяти лет "Рутмастер" был неотъемлемой частью Лондона.

"Рутмастера" первой серии вводились в действие с 1959 года для замены троллейбусов. Автобус имел 64 места для сидения и весил всего три четверти тонны. транспорт приобрел огромную популярность среди лондонцев и гостей. Имел открытую сзади платформу, через которую был вход и выход из автобуса. Двери не было. Билеты продавал кондуктор. Многие кондукторов кроме выполнения своих служебных обязанностей развлекали пассажиров шутками, что создавало дружелюбную атмосферу.

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Списание "Рутмастера" началось в 1982 году, с 2003 года они стали быстро исчезать с улиц Лондона. Списаные "Рутмастера" не сдаются на слом, а продаются всем желающим. Цена автобуса составляет около двух тысяч фунтов. Многие автобусы вернулись на улицы Лондона, но сейчас возят туристов. На двух смотровых туристических маршрутах на "Рутмастера" можно ездить по обычным проездным.

Британский майор Кристофер Дрейпер на одолженном одномоторном самолете пролетел 3 октября 1931 под двумя мостами через реку Темзу в Лондоне. Так протестовал против плохого отношения власти к ветеранам войны.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
декабря

Лондонцы провели автобус в последний рейс

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