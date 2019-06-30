Лекарство от цинги изобрел польский ученый

Вітаміни. Фото: ввс

Польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин" 1 июля 1911 года и выделил из дрожжей препарат, излечивает болезни цинги.

Опыт врачей и клинические наблюдения того времени отмечали существование ряда специфических заболеваний связанных с питанием. Об этом свидетельствовал также многовековой практический опыт участников длительных путешествий. Настоящим горем для мореплавателей долгое время была цинга, от нее погибало моряков больше, чем, например, в боях.

История морских и сухопутных путешествий давала также ряд поучительных примеров, которые указывали на то, что возникновение цинги может быть предотвращено, если в их пищу вводить известное количество лимонного сока или отвара хвои. Экспериментальные обоснования стали возможны благодаря исследованиям российского ученого Николая Лунина.

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Польский ученый Казимир Функ основные труды посвящал проблемам биохимии питания, витаминологии, химии гормонов. В 1912 выделил из дрожжей препарат, излечивает болезни цинги, и ввел в научное употребление термин "витамины". Исследуя цингой, пеллагру, рахит и другие болезни, обусловленные дефицитом витаминов, предложил для их обозначения термин "авитаминозы".

Был одним из пионеров в области исследования гормонов. Сейчас известно около 30 витаминов и витаминоподобных веществ, изучена их структура, биологическая активность и осуществлен синтез

Тауэрский мост - разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой открыли 30 июня 1894. Это знаменитый мост Лондона, один из символов города. Свое название мост получил благодаря соседству с Лондонский Тауэр. Открыли принц Уэльский Эдуард и его жена принцесса Александра.