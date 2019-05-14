Курганы и днепровские пороги - что летом можно посмотреть на Днепропетровщине

 
Ексклюзивы
1/5
Кто в Раде пойдет на сотрудничество с Зеленским
Кто в Раде пойдет на сотрудничество с Зеленским
2 Просмотров: 1395
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
С досрочными выборами Порошенко получит приличный результат
2 Просмотров: 1872
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 2124
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 6507
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2754
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 2106
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4763
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1197
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3087
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3492
Фото
Все фото
14
4
19
20
4
Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
Раскопали богатый античный город
Раскопали богатый античный город
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Револьверы и первые телефоны - показали рекламу американских товаров 1904 года
Револьверы и первые телефоны - показали рекламу американских товаров 1904 года
Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин
Похоронили с луками и керамикой - нашли могилу двух женщин
Видео
Все видео
Курганы и днепровские пороги - что летом можно посмотреть на Днепропетровщине
Курганы и днепровские пороги - что летом можно посмотреть на Днепропетровщине
В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Вода залила часть Киева - раритетное видео
Вода залила часть Киева - раритетное видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
Как живут выходцы сел, затопленных Кременчугским морем - видео
Интервью
1/5
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 873
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 6507
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1179
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3339
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1395
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 594
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
вторник, 14 мая 2019 13:35

Курганы и днепровские пороги - что летом можно посмотреть на Днепропетровщине

  Комментировать
Курганы и днепровские пороги - что летом можно посмотреть на Днепропетровщине
Историк рассказал, что посмотреть в Днепропетровской области. Фото: Укринформ

Историк, организатор путешествий, член совета ОО "Просвита" Виктор Екшов рассказал об исторических местах Днепропетровской области, которые можно посетить летом.

"В целом надо понимать, что наша область является степной. А что может быть интересно в степи? Чтобы узнать об этом - надо окунуться в историю. Первое, что приходит в голову - это край Днепровских порогов. Надо учитывать, что Днепровские пороги, которые является сегодня затопленными, никуда не исчезли. Кроме того, вокруг этих мест территория также сохранена. C природной точки зрения, она еще развилась и стала живописной. Вдоль Днепровских порогов есть множество поселков, которые являются древними, большинство из которых охватывает запорожские времена", - рассказал историк Виктор Екшов, сообщает "Открытый".

"Первым приходит в голову знаменитый Никольский кромлех, от которого на самом деле остались два камня. Это такое древнее святилище, которому, предположительно, до пяти тысяч лет. В том же поселке находится плита, посвященная князю Святославу, которую установили еще при жизни Дмитрия Яворницкого, в начале двадцатого века. Считается, что князь Святослав Храбрый погиб на Днепровских порогах, когда возвращался домой из Византии, а на него напали печенеги", - добавил он.

Историк посоветовал посетить поселок Васильевка-на-Днепре. Там хранятся артефакты барских времен, такие как склеп Екатерины Ларош. Ее муж выбрал для захоронения место, из которого она все равно могла любоваться красотой этого места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запускают работу открытого реестра исторических памятников

"Женщина переписывалась с Петром Чайковским, по ее письмам узнали о том, что Чайковский также хотел приехать сюда, но так и не успел. К сожалению, этот склеп был разрушен, до наших дней там остались только остатки. Но недалеко от склепа находится Панская горка - курган, который, я так понимаю, не исследовался", - добавил историк.

В Солонянском районе можно посетить поселок Соленое, в это место периодически вывозят экскурсии из Днепра. В Соленом расположен бывший дом экономии Бергманов, которые занимались предпринимательской деятельностью. А если двигаться чуть выше , то можно попасть в поселок Аполлоновка, где находится палеовулкан, которых только несколько на всем Евразийском континенте.

В Никопольском районе Днепропетровской области "черные археологи" попытались ограбить Нечаеву могилу. Это самый большой скифский курган в Украине. Местные жители увидели на вершине кургана шахту и подняли тревогу в социальных сетях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Курганы и днепровские пороги - что летом можно посмотреть на Днепропетровщине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля

Украинцы участвовали в Олимпийских играх 1900-го

Самое читаемое
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 55764
У Зеленского назвали министров &quot;на вылет&quot;
У Зеленского назвали министров "на вылет" Просмотров: 25455
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини
Тина Кароль показала грудь в мини-бикини Просмотров: 24616
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники Просмотров: 21781
&quot;Красота какая!&quot; - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
"Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
8
 Просмотров: 21035
История
Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
14
 Просмотров: 1098
В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
 Просмотров: 234
Украинцы участвовали в Олимпийских играх 1900-го
Украинцы участвовали в Олимпийских играх 1900-го
 Просмотров: 288
Нашли захоронение христиан, которых индейцы принесли в жертву
Нашли захоронение христиан, которых индейцы принесли в жертву Просмотров: 819
Основали легендарнейший украинский футбольный клуб
Основали легендарнейший украинский футбольный клуб
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
11
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Критиковал Майдан и был в Партии регионов: СМИ рассказали о спикере штаба Зеленского
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
2
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
2
Белецкий предупредил Кернеса, что не допустит пророссийского реванша в Харькове
Голосов: 340
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua