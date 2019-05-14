Курганы и днепровские пороги - что летом можно посмотреть на Днепропетровщине

Историк рассказал, что посмотреть в Днепропетровской области. Фото: Укринформ

Историк, организатор путешествий, член совета ОО "Просвита" Виктор Екшов рассказал об исторических местах Днепропетровской области, которые можно посетить летом.

"В целом надо понимать, что наша область является степной. А что может быть интересно в степи? Чтобы узнать об этом - надо окунуться в историю. Первое, что приходит в голову - это край Днепровских порогов. Надо учитывать, что Днепровские пороги, которые является сегодня затопленными, никуда не исчезли. Кроме того, вокруг этих мест территория также сохранена. C природной точки зрения, она еще развилась и стала живописной. Вдоль Днепровских порогов есть множество поселков, которые являются древними, большинство из которых охватывает запорожские времена", - рассказал историк Виктор Екшов, сообщает "Открытый".

"Первым приходит в голову знаменитый Никольский кромлех, от которого на самом деле остались два камня. Это такое древнее святилище, которому, предположительно, до пяти тысяч лет. В том же поселке находится плита, посвященная князю Святославу, которую установили еще при жизни Дмитрия Яворницкого, в начале двадцатого века. Считается, что князь Святослав Храбрый погиб на Днепровских порогах, когда возвращался домой из Византии, а на него напали печенеги", - добавил он.

Историк посоветовал посетить поселок Васильевка-на-Днепре. Там хранятся артефакты барских времен, такие как склеп Екатерины Ларош. Ее муж выбрал для захоронения место, из которого она все равно могла любоваться красотой этого места.

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"Женщина переписывалась с Петром Чайковским, по ее письмам узнали о том, что Чайковский также хотел приехать сюда, но так и не успел. К сожалению, этот склеп был разрушен, до наших дней там остались только остатки. Но недалеко от склепа находится Панская горка - курган, который, я так понимаю, не исследовался", - добавил историк.

В Солонянском районе можно посетить поселок Соленое, в это место периодически вывозят экскурсии из Днепра. В Соленом расположен бывший дом экономии Бергманов, которые занимались предпринимательской деятельностью. А если двигаться чуть выше , то можно попасть в поселок Аполлоновка, где находится палеовулкан, которых только несколько на всем Евразийском континенте.

В Никопольском районе Днепропетровской области "черные археологи" попытались ограбить Нечаеву могилу. Это самый большой скифский курган в Украине. Местные жители увидели на вершине кургана шахту и подняли тревогу в социальных сетях.