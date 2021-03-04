Купленную за бесценок чашу выставили на аукцион за $500 тыс.

Автор: SOTHEBY'S Чашу изготовили в Китае во время правления династии Мин

Маленькая чаша, приобретенная в американском штате Коннектикут за $35, оказалась 600-летним китайским артефактом. Ее стоимость оценивается в $300-500 тыс.

Предмет заметил анонимный ценитель старинных предметов на распродаже недалеко от города Нью-Хейвен. Приобрел его и обратился к экспертам. Те установили, что чаша древняя и ценная, а также является одной из 7 подобных во всем мире. Большинство из них хранятся в музеях, передает BBC.

Чаша имеет диаметр 16 см, украшена кобальтово-синими цветочными рисунками и узором. По словам экспертов, такой стиль росписи характерен для китайского фарфора династии Мин XV в.

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Как чаша оказалась в Коннектикуте, неизвестно. Предполагают, что ее передавали из поколения в поколение в какой-то одной семье. Возможно, ее история затерялась, поэтому чаша стала для кого-то обычным домашним хламом.

Исторический артефакт продадут 17 марта на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

В 2020 году в Китае откопали около 10 тыс. артефактов династии Мин из золота и серебра. Сокровища нашли во время раскопок на историческом месте Цзянкоу Ченьинь в провинции Сычуань. На том месте в XVII в. состоялась одна из крупнейших битв Крестьянской войны. Возможно, именно тогда и потеряли все эти артефакты. Исследователи подняли с земли монеты, слитки, посуду, кольца и браслеты.