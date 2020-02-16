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понедельник, 17 февраля 2020 03:13

Кто жил в Тбилиси в XIX в - подборка фото
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Кто жил в Тбилиси в старину
Фото: Facebook
Кто жил в Тбилиси в старину
Кто жил в Тбилиси в старину
Кто жил в Тбилиси в старину
Кто жил в Тбилиси в старину

Опубликовали фото людей, которые жили в Тбилиси до 1917 года.

Столица Грузии тогда называлась Тифлисом, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

Согласно переписи 1897 года в Тифлисе проживало 159,6 тыс. человек. 83,7 тыс. были православными, 50,9 тыс. - христиане-армяне, 7,4 тыс. - мусульмане, более 7 тыс. - католики, 3,6 тыс. - иудеи.

Тогда в Тбилиси проживало много армян. 47,1 тыс. считали свой родной язык армянским. 44,8 тыс. говорили на русском, 41,1 тыс. - на грузинском, 5,5 тыс. на азербайджанском; 4,1 тыс. - на польском.

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3,6 тыс. жителей Тбилиси говорили на украинском языке.

Показали фото итальянских крестьян в традиционной и повседневной одежде в конце XIX в. Большинство из них были на то время мелкими землевладельцами, но их собственность постепенно делилась из поколения в поколение и только уменьшалась.

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