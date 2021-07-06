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вторник, 06 июля 2021 12:45

"Кто придет без полена, тот уйдет без колена" - как праздновали Ивана Купала на Волыни

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&quot;Кто придет без полена, тот уйдет без колена&quot; - как праздновали Ивана Купала на Волыни
Леся Украинка описала в своих трудах, как гадают на Ивана Купала. Фото: "Високий замок"

Опубликовали воспоминания поэтессы Леси Украинки о праздновании Ивана Купала на Волыни.

"В Ковельском уезде празднуют Купала так. Вечером парни воруют где-нибудь соломенник (большую корзину из соломы. - Gazeta.ua) старый. Воруют, ибо просить не годится. Соломенника того зовут козубом. Того козуба парни тянут по деревне, бегут как можно быстрее и поют. Навстречу им выходят люди и делают преграду, то есть оставляют на улице щепки, поленья, старые корзины и другое. Все это понадобится для купальского костра", - пишет она в статье "Купала на Волыни", сообщает Центр исследования и возрождения Волыни.

Все это собирают в соломенник. Его выносят на выгон за село. Там собирается группа людей. В основном приходят молодые, но бывают и старшие люди.

"Поют только девушки, и иногда отвечают им на пение и парни. Начинают с какой-нибудь песни, чаще "Ой молодая милая". Парни тем временем зажигают козуб, воткнувши в него высокие шесты, чтобы огонь горел выше. Люди, приходящие смотреть на Купала, должны принести с собой тоже разные дрова. Говорят, что в давние времена всякого, кто приходил с пустыми руками, парни били, потому до сих пор есть купальная поговорка: "Кто придет без полена, то уйдет без колена". Пока костер пылает, девушки поют, иногда поминая парней в тех песнях. Тогда парни тоже отвечают, иногда песнями, а чаще шутками, порой не очень-то мягкими", - пишет она.

Иногда молодые мужчины выхватывали из огня клочья соломы и бросали ими в женщин. Те бежали, но возвращались и пели несмешливые песни. Когда костер догорел до половины, мужчины начинают прыгать через него. Когда огонь начнет угасать, все расходятся с песнями домой. Купальский костер не гасят, он сам должен догореть.

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"В Звягельском уезде парни кладут огонь, а девушки наряжают деревце, березку. Наряжают ее венками, лентами и зажженными свечами. Ребята тем временем скачут через огонь. Иногда парни стремятся ухватить деревце, тогда девушки защищают его и поют про парней разные грустные песни. В конце ребята хватают деревце и жгут его или бросают в реку, а девушек, пытающихся защитить свое купало, самих не раз купают в той же реке. Отпев купало, иногда девушки гадают на венках. Девушка пускает на воду два венка. Один загадывает на себя, а второй на парня. Когда они сойдутся вместе на воде, то значит девушка будет в паре с парнем. Или так: девушка шестом спускает свой венок на дно реки. Когда он всплывет наверх, то девушка выйдет замуж в тот год", - пишет Леся Украинка.

В среду, 7 июля, украинцы будут отмечать один из самых мистических праздников года - Ивана Купала. Праздновать начинают вечером 6 июля. В купальскую ночь происходит самое интересное. Это время гаданий, веселья, игрищ у огня и воды и, конечно, поиска цветка папоротника. Для киевлян и гостей столицы Gazeta.ua собрала перечень колоритных локаций, где будут плести венки, прыгать через костер и искать огненный цветок.

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