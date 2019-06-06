Крымский город основал шотландец

Севастополь, Михайловский собор и Никольский собор, литография 1856 года.

На берегу Ахтиарской бухты адмирал шотландского происхождения Томас Маккензи основал первую в Крыму русский военно-морскую базу названную Севастополем 14 июня 1783 года.

После присоединения Крыма к России Екатериной II, на полуостров распоряжением императрицы направлено фрегат "Осторожный" под командованием капитана Ивана Берсенева. Он имел выбрать гавань у юго-западного побережья, на котором следует построить стратегически необходимый военный порт.

Осмотрев бухту у поселка Ахтиар, расположенную неподалеку от руин древнего города Херсонеса Таврического, Берсенев рекомендовал ее в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.

В донесении морском министру Клокачева писал: "При этом непримину я Вашей светлости донести, что при самом входе в Ахтиарськую гавань смотрел я хорошее ее с моря положению, войдя и осмотрев, могу сказать, что во всей Европе нет подобной гавани - положением, величиной, глубиной. Можно в ней иметь флот до 100 военных судов".

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Первоначально поселение называлось Ахтиар но 21 февраля 1784 Екатерина II своим указом приказала Потемкину устроить на его месте большую крепость и назвать Севастополем. Административно Севастополь вошел в состав Таврической области, образованной в составе Екатеринославского наместничества.

Название города состоит из двух греческих слов Севастос - "священный" и полис - "город". 1830 в Севастополе произошло крупное восстание, спровоцированное карантинными мерами во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, один из первых в серии холерных бунтов 1830-1831 годов.

Операцию "Оверлорд" начали 6 июня 1944. Операция открыла Западный фронт в Европе во Второй мировой войне. Она стала крупнейшей десантной операцией в истории.