Крупнейший авианалет разрушил столицу страны

В декабре от сброшенных на город зажигательных бомб пострадали собор св. Павла, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец. Фото: https://wwii.space

В Лондон 29 декабря 1940-го немецкие бомбардировщики сбросили тонны бомб. Это самый мощный за весь период Второй Мировой войны авианалет.

В мае-июне 1940-го в Западной Европе единственной страной, которая была в состоянии противостоять планам Гитлера, осталась Великобритания. Британская власть рассматривала возможность массированных бомбардировок города. По всей стране был введен строгий режим экономии и защиты. Бомбоубежищами для лондонцев были станции метро, ​​подвалы церквей, небольшое количество специальных помещений. Власти приняли решение об эвакуации детей из крупных городов в сельскую местность.

Противовоздушная оборона Лондона оказалась неспособна эффективно отражать атаки врага. Однако и столица и страна в целом были готовы к трудностям войны, что спасло жизнь тысячам британцев.

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В декабре от сброшенных на город зажигательных бомб сгорели здания административного центра города, 8 церквей, пострадали собор св. Павла, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец, Палата представителей.

Подхваченный ветром огонь, который не удалось вовремя локализовать из-за отлива в Темзе, разорил исторический центр города. 15 тыс. локальных пожаров привели к гибели 3600 лондонцев и разрушению многочисленных исторических памятников.

Ни один город мира не был целью столь свирепых бомбардировок. За все время бомбардировок погибли более 43 тыс. человек, более 51 тыс. получили тяжелые ранения.

В день начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года в Лондоне началась операция "Крысолов". Операция названа в честь героя известной сказки Братьев Гримм. Два миллиона детей в возрасте от 1 года до 16 переехали в деревни и малонаселенные регионы страны. Когда война закончилась – детей вернули в семью.