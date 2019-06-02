Крупнейшая десантная операция длилась больше месяца

Три британские солдаты 51-й дивизии Highland на борту десантного судна в свободное время читают и учат французские слова в брошюре о Франции, которую выдали к высадке во Франции. Фото: wikimedia.org

Нормандская операция, или операция "Оверлорд" - стратегическая операция союзников по высадке войск в Нормандии (Франция) началась 6 июня 1944 года. Операция открыла Западный (второй) фронт в Европе во Второй мировой войне. Она до сих пор является крупнейшей десантной операцией в истории. В операции приняли участие более 3 миллионов человек, которые пересекли пролив Ла-Манш из Англии в Нормандию.

О высадке британского экспедиционного корпуса во Франции уже в 1942 году впервые заговорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В Лондон прибыл американский генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, возглавивший руководство Европейским театром военных действий. Он занялся размещением, обучением войск и подготовкой операции вторжения.

Союзники имели большое преимущество в авиации: почти 2500 бомбардировщиков с вечера 5 июня наносили удар по побережью и тылам немцев в северо-восточной Франции - от Бретани во Фландрию. После первой часу ночи 6 июня с 5 - 10 км от побережья Нормандии были высажены три воздушно-десантные дивизии, которые должны были создать благоприятные условия для морского десанта.

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Операция "Оверлорд", которой открылся Второй фронт, началась с масштабной высадки воздушного десанта с привлечением 12 000 самолетов, которая предшествовала морской десантной операции. Почти 160 000 солдат морского десанта на 4 тысячах транспортных судов и десантных кораблей одновременно пересекли Ла-Манш и вторглись во Францию. С моря эту армаду поддерживали 600 военных кораблей.

Общие потери союзников 6 июня, учитывая сложность и масштаб высадки, были весьма невелики - чуть более 2500 человек. В общем битва продолжалась в течение двух с половиной месяцев, пока 24 августа главные силы противника ни были окружены в Фалезькому котле, а 25 числа был освобожден Париж.

9 мая 1944 войска 4-го Украинского фронта освободили город Севастополь от нацистов. Этим завершили Крымскую операцию