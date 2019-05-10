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понедельник, 13 мая 2019 02:24

Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
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Свадебное фото ветерана, найденное в архивах Нидерландов
Фото: Rob Moorees/cameralabs.org
Цирковой артист в вагоне-аквариуме с крокодилами. Берлин, 1933 год
Банкет для французских солдат, которые получили тяжкие увечия во время Первой мировой войны. Париж, 1925 год.
Советский шифровальщик Игорь Гузенко, чье лицо спрятано под колпаком, дает интервью журналисту "Ассошиэйтед Пресс" Соулу Петту в 1954 году
Марсия Пинкенфилд, самый красивый ребенок Америки 1927 года

Фотограф Роб Мурис показал коллекцию удивительных фото с прошлого. Их нашел в архиве Нидерландов "Спаарнестад".

Мужчину пригласили туда оцифровать фонды и восстановить испорченные снимки, пишет cameralabs.org.

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Мурис увлекся работой и отобрал наиболее странные снимки, которые показывают жизнь различных стран в прошлом веке. Их публиковал в соцсетях и специализированных журналах. Большинство снимков документальных, на них увидеть Адольфа Гитлера в тирольских шортах, банкет солдат с искалеченными лицами и казнь террористов.

В сети разместили фотографии итальянского города Милан. Сделаны они в течение 1937-1960-х. Автор - американский фотограф Кларенс Вудро Соренсен. До 1945-го Милан с окрестностями был частью марионеточного государства Итальянской Социальной Республики во главе с диктатором-фашистом Бенито Муссолини.

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