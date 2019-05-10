Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого

Фото: Rob Moorees/cameralabs.org

Фотограф Роб Мурис показал коллекцию удивительных фото с прошлого. Их нашел в архиве Нидерландов "Спаарнестад".

Мужчину пригласили туда оцифровать фонды и восстановить испорченные снимки, пишет cameralabs.org.

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Мурис увлекся работой и отобрал наиболее странные снимки, которые показывают жизнь различных стран в прошлом веке. Их публиковал в соцсетях и специализированных журналах. Большинство снимков документальных, на них увидеть Адольфа Гитлера в тирольских шортах, банкет солдат с искалеченными лицами и казнь террористов.

В сети разместили фотографии итальянского города Милан. Сделаны они в течение 1937-1960-х. Автор - американский фотограф Кларенс Вудро Соренсен. До 1945-го Милан с окрестностями был частью марионеточного государства Итальянской Социальной Республики во главе с диктатором-фашистом Бенито Муссолини.