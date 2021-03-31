 
Ексклюзивы
1/5
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 198
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 351
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 486
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 369
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Заберите у них право голоса - реакция соцсетей на победу Аксенова
Просмотров: 873
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 234
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 261
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 702
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 144
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 144
Фото
Все фото
3
8
17
7
10
Кролики откопали доисторические артефакты
Кролики откопали доисторические артефакты
Дефицит и гигантские очереди за едой - фото, которые разбивают аргументы адептов СССР
Дефицит и гигантские очереди за едой - фото, которые разбивают аргументы адептов СССР
Чем особенная вышивка Волыни
Чем особенная вышивка Волыни
Перевод произведения британского писателя дал &quot;непозбувный&quot; мем
Перевод произведения британского писателя дал "непозбувный" мем
Габриэля Запольская родилась в семье шляхтича и танцовщицы - уникальные фото
Габриэля Запольская родилась в семье шляхтича и танцовщицы - уникальные фото
Видео
Все видео
Составителей правописания начали преследовать
Составителей правописания начали преследовать
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
Украинская Атлантида - создают музей для вещей, которые обнаружили в затопленных Днепром селах
Украинская Атлантида - создают музей для вещей, которые обнаружили в затопленных Днепром селах
В Днепре водолазы обнаружили древние судна
В Днепре водолазы обнаружили древние судна
Емельяна Ковча арестовали за действия против оккупационной власти
Емельяна Ковча арестовали за действия против оккупационной власти
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 135
Проверьте, где стоит и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 189
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 135
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 486
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 234
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 марта 2021
Просмотров: 810
Хитра жінка
– Треба було думати раніше. Речі свої хочеш забрати? То лови, – кричить Оксана, дружина мого товариша Олексія. З балкона третього ...
среда, 31 марта 2021 17:59

Кролики откопали доисторические артефакты
3

  Комментировать

В Уэльсе кролики откопали древнее орудие
Фото: rcahmw.gov.uk
В Уэльсе кролики откопали древнее орудие
В Уэльсе кролики откопали древнее орудие

Кролики на острове Скохольм в Уэльсе раскопали древние артефакты.

Животные вытащили из почвы каменные орудия эпохи мезолита и фрагменты керамики бронзового века, сообщает Королевская комиссия по старинным и историческим памятникам Уэльса.

Сотрудники орнитологической станции Ричард Браун и Жизель Игл обнаружили артефакты. Они следят за колонией морских птиц на острове. Находки лежали возле свежевыкопанной норы вблизи с их домом.

Один из предметов оказался галькой, с помощью которой доисторические охотники обрабатывали шкуры тюленей 6-9 тыс. лет назад. Другой предмет называют осколком погребальной урны бронзового века. Ее возраст оценивается примерно в 3,7 тыс. лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, чем занимались в древности у Стоунхеджа

Куратор доисторической археологии в Национальном музее Уэльса Джоди Дикон назвал находку важной.

На следующий день у норы обнаружили еще одно орудие эпохи мезолита и фрагменты керамики. На острове проведут раскопки.

Археологи раскопали массовое захоронение в Уэльсе. Покойники лежали в каменных могилах 400-800 лет. Именно в этот период римляне оставили Уэльс, пытаясь укрепить провинции современной Франции от нашествия варваров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кролики откопали доисторические артефакты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
марта

Перевод произведения британского писателя дал "непозбувный" мем

Составителей правописания начали преследовать

К юбилею революции возвели уникальную башню

Самое читаемое
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
Мисс идеальная грудь опубликовала очень откровенные фото
4
 Просмотров: 11898
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
"Ангел" Victoria's Secret устроила пляжную фотосессию в стиле ню
5
 Просмотров: 9054
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
Гороскоп на 30 марта: в чью жизнь придут деньги и признание
 Просмотров: 8748
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
17
 Просмотров: 4995
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
 Просмотров: 3870
История
Дефицит и гигантские очереди за едой - фото, которые разбивают аргументы адептов СССР
Дефицит и гигантские очереди за едой - фото, которые разбивают аргументы адептов СССР
8
 1 Просмотров: 1224
В музей принесли бидон с документами 1940-1950 годов
В музей принесли бидон с документами 1940-1950 годов Просмотров: 216
Чем особенная вышивка Волыни
Чем особенная вышивка Волыни
17
 Просмотров: 432
Нашли место, где люди поклонялись пауку
Нашли место, где люди поклонялись пауку Просмотров: 117
Перевод произведения британского писателя дал "непозбувный" мем
Перевод произведения британского писателя дал "непозбувный" мем
7
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
10
В партии Зеленского хотят найти "подстрекателей" протеста под ОП
8
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
3
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
2
Украина готова к наступлению на Донбассе, но есть риски - Хомчак
Голосов: 308
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть