Кролики откопали доисторические артефакты

Фото: rcahmw.gov.uk

Кролики на острове Скохольм в Уэльсе раскопали древние артефакты.

Животные вытащили из почвы каменные орудия эпохи мезолита и фрагменты керамики бронзового века, сообщает Королевская комиссия по старинным и историческим памятникам Уэльса.

Сотрудники орнитологической станции Ричард Браун и Жизель Игл обнаружили артефакты. Они следят за колонией морских птиц на острове. Находки лежали возле свежевыкопанной норы вблизи с их домом.

Один из предметов оказался галькой, с помощью которой доисторические охотники обрабатывали шкуры тюленей 6-9 тыс. лет назад. Другой предмет называют осколком погребальной урны бронзового века. Ее возраст оценивается примерно в 3,7 тыс. лет.

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Куратор доисторической археологии в Национальном музее Уэльса Джоди Дикон назвал находку важной.

На следующий день у норы обнаружили еще одно орудие эпохи мезолита и фрагменты керамики. На острове проведут раскопки.

Археологи раскопали массовое захоронение в Уэльсе. Покойники лежали в каменных могилах 400-800 лет. Именно в этот период римляне оставили Уэльс, пытаясь укрепить провинции современной Франции от нашествия варваров.