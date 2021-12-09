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Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.

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Криминалистическая экспертиза против демографической: исследователи объяснили, как определили количество жертв Голодомора в 10,5 млн.
Исследователи с помощью криминалистической экспертизы установили количество жертв Голодомора. Фото: Сергей Старостенко

9 декабря в агентстве "Українські новини" состоялся круглый стол по теме: "Голодомор-геноцид 1932-1933: заключения историко-правовых и криминалистических исследований по установлению численности жертв".

Мероприятие организовала общественная организация "Международная ассоциация исследователей Голодомора-геноцида". По ее подсчетам, число погибших в Голодоморе составляет 10,5 млн. Соответствующие заключения экспертиз обнародовали 7 сентября в Киеве.

В то же время, специалисты Института демографии настаивают на достоверности своих расчетов, сделанных в 2010 году: 3,9 млн погибших и 600 тыс. нерожденных. В Национальном музее Голодомора-геноцида цифры демографов считают заниженными.

"На голом месте устроили скандал по поводу убитых голодом украинцев в 1932-1933 годах, - говорит доктор юридических наук Владимир Василенко. - Конфликт по количеству жертв затеяли люди, которые не хотят квалифицировать Голодомор как геноцид. Если проанализировать их труды и высказывания, то аргументы, которые будто направлены на подтверждение наличия голода в Украине, сформулированы таким образом, что юрист их будет трактовать как опровергающие геноцид".

Попытки подсчитать количество жертв Голодомора в советское время приводили к репрессиям. Статистические данные передавали в органы НКВД. Врачам запретили фиксировать истинную причину смерти. Василенко считает, что при таких условиях невозможно применить стандартные методы подсчета жертв: "Люди умирали на дорогах, их никто не учитывал. Хоронили в братских могилах".

"Поэтому провели экспертизы, - продолжает Владимир Василенко. - Первую провели в 2009-м, Емельян Рудницкий (сотрудник Института демографии, расследовал количество жертв. - Gazeta.ua) добросовестно исходил из своих задач. Но применил классические методы подсчета, будто бы ситуация была стандартной.Тогда была главная цель - установить организаторов геноцида, а не число жертв. Позже прокуратура назначила новые экспертизы".

Квалификация деяния как геноцида не учитывает количество жертв. Должно быть установлено намерение уничтожить определенную группу людей как таковую.

В 2009 году посчитали умерших от голода через показатель сверхсмертности. Его не используют исследователи, изучающие другие геноциды ХХ ст., говорит историк Андрей Козицкий.

"В случае существенного ухудшения жизненных условий, которое является результатом спланированных действий тоталитарных режимов, одними из первых жертв становятся люди с хроническими болезнями, пожилые люди. Они имеют значительно меньшую сопротивляемость организму. Один судебный эксперт задал вопрос: если определенный человек должен был умереть по естественным причинам в декабре 1933 года, но умер в январе 1933-го, следует ли его учитывать как жертву Голодомора? Для историка очевидно, что любой термин должен быть пригоден ко всем ситуациям. 31 процент евреев умер от голода в гетто и концлагерях. Их не убили напрямую. Но этих людей не отсчитывали от жертв геноцида", - говорит он.

Методику, используемую в настоящее время для подсчета жертв Голодомора, использовали и для подсчета жертв геноцида в Камбодже. Его исследовали с помощью микрогрупп людей. Изучили смертность в определенных кластерах и экстраполировали на все население Камбоджи.

Новое расследование СБУ по Голодомору касается не организаторов, а исполнителей.

"Исполнители – это особая категория, – говорит Владимир Василенко. – Мы должны говорить правду, что среди них были украинцы. Но эти украинцы были и жертвами тоталитарного режима. Надо понимать контекст".

"У меня возникло сомнение относительно цифры 3,9 млн, потому что она неполная, - говорит ведущий научный сотрудник отдела исторических исследований Голодомора-геноцида Института исследования Голодомора Национального музея Голодомора-геноцида Василий Марочко. - Люди, которые занимались подсчетами, проигнорировали мои обращения. Они категорически заявляют, что только демографическая наука может устанавливать количество жертв, но в учебниках отмечено, что в экстремальных условиях классические методы демографии невозможно применить для выяснения интенсивности смертности.

Состояние статистики в РСФСР было непригодно для вычисления движения населения, говорил демограф Арсен Хоменко в конце 1920-х годов.

"Чем меньше малолетних до одного года, тем наблюдается уменьшение общего уровня смертности. После высокой смертности надо надеяться внезапного уменьшения смертей. Ведь было вымирание детей и пожилых людей. Почему тогда демографы взяли рамки 1932-1934 годов? Все справочники статистики подчеркивают высокий уровень довымирания. Начальник статистической службы Украины Осинский писал Сталину в апреле 1932 года, что с 1927 по 1931 уровень рождаемости в городах уменьшился на 15 процентов, а в сельских районах на 24 процента. И смертности нужно исправить".

Хоменко тогда говорил, что детская смертность в районах сплошной коллективизации самая высокая. Потому что разрушили социально-экономические основы хозяйства. Чиновникам запрещали регистрировать смерть детей от голода.

Мы вводим в научный оборот школьную статистику, которая показывает огромную нехватку детей, – говорит историк Владимир Сергийчук.

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Команда старшего научного сотрудника Романа Теслюка использовала выборочно-статистический метод. Собрала данные на уровне районов и горсоветов. Районы УССР разделили на семь кластеров. Исследовала также Славянский район Кубани. Определила минимально необходимое количество районов, которые представляли бы всю территорию Украины. Перенесла результаты расчетов на определенные группы. Отдельно подсчитала население в горсоветах и ​​эмиграцию.

Ученые рассчитали население каждого района по состоянию на 1 января 1932 и 1 января 1934 года. Процент потерь в регионе был вычислен по специальной формуле.

Процент потерь экстраполировали на все население кластеров. Экстраполирующие рассчитанные данные определили демографические потери. Средний процент потерь в сельских районах – 35,6%.

"В 2009 году экспертиза была научно-демографической. Демографические методы не могут быть адекватными во время геноцида, - говорит Теслюк. - Наша экспертиза предусматривает комплекс методов и является статистически-криминалистической. Есть разное понимание демографических потерь. В 2009 году посчитали умерших от голода через показатель сверхсмертности. Мы считаем всех уничтоженных украинцев. Сюда входят расстрелянные, репрессированные и так далее. Есть существенные отличия в источниковой базе. В 2009 году использовали перепись населения 1926 и 1939-го. Последняя вызывает сомнения у историков. Мы используем данные на уровне районов".

Исследователи нашли районы, которые могли представлять потери. Не всюду сохранилась статистика, говорит старшая научная сотрудница Института исследования Голодомора Наталья Андрусишин.

"Критировать можно много, но прошу сказать, в чем именно ошибки. Мы их обсудим и учтем", - говорит участница исследования Мария Бачинская.

Общее количество жертв искусственных голодов в Украине в ХХ ст. составляет 15,5 млн человек. В частности: в 1921–1923 – 3,5 млн убитых голодом, в 1932–1933 – 10,5 млн, в 1946–1947 – 1,5 млн убитых. Такие цифры обнародовали ученые во время Международного форума "Массовые искусственные голоды: помним, чествуем" 7 сентября 2021 года

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