Крестьянам дали год, чтобы пожить по-человечески

Закон об отмене барщины отменили после смерти Иосифа II Иллюстрация: galinfo.com.ua

10 февраля 1789 года эрцгерцог Австрии и император Священной Римской империи Иосиф II Габсбург издал закон, которым отменил в стране барщину. Документ касался и западноукраинских земель - Галиции, Буковины и Закарпатья.

Жизнь крепостных крестьян пыталась облегчить еще его мать - императрица Мария Терезия. При ее правлении крестьянам ограничили барщину, предоставили право выкупать собственные наделы и запретили помещикам применять к ним серьезные телесные наказания. Изменения вносились постепенно, чтобы не слишком раздражать шляхту и церковь.

Иосиф II однако пытался избавиться от влияния последних на политические дела и государство. Еще 1782 года объявил об освобождении крестьян от личной зависимости. В государстве установили 3-дневную барщину, что в целом составляла 156 дней в году. Крестьянам разрешили жениться без согласия помещика, переходить на другие земельные наделы, идти на службу, подавать на панов судебные жалобы. В случае принятия решения в пользу пана первой инстанцией, которая обычно зависела от него, крестьянин получил право обжаловать его у окружной власти или даже в высших инстанциях. Также помещикам запретили увеличивать собственные владения за счет крестьянских наделов.

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Шляхте же передали под управление все общественные леса, луга и пастбища. Крестьяне вынуждены были брать разрешение на пользование ими. Но уступки не остановили общего недовольства и давления на императора.

Несмотря на это, через год он приравняет к барщине все дополнительные крестьянские работы - обязанность по ремонту дорог, мостов, строительству панских домов, которую называли шарварком, а также охрану панского имения. Соответственно каждый день таких работ засчитывался к 156 дням барщины. А до 1788 года должны были провести земельную перепись и определить барские и крестьянские земли для налогообложения. В итоге у крестьянина должно было сохранятся до 70% прибыли на собственные нужды.

Кульминацией деятельности императора стала отмена барщины 1789 года. Но Иосиф II примет участие в войне с Османской империей 1787-1791 годов. Во время похода подхватит туберкулез, который усилит лихорадка. Умрет 20 февраля 1790 года 48-летним. Особенно тяжело эту новость воспримет крестьянство.

К власти в империи придет его младший брат Леопольд II, который полностью отменит закон о барщине. Однако, он сохранит почти все предыдущие достижения. Окончательно барщину отменят 1848 года.

20 октября 1740 года, после смерти Карла VI Габсбурга, императрицей Священной Римской империи в соответствии с "Прагматической санкцией" стала его дочь 23-летняя Мария Терезия, правление которой стало одним из самых успешных в австрийской истории.