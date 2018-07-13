Крепость разобрали на сувениры

"Взятие Бастилии". Фото: ukrmap.su

Королевскую тюрьму-крепость Бастилию в Париже 14 июля 1789 года восставшие парижане взяли штурмом. Ее разобрали и продавали камни, как сувенирную продукцию. День взятия Бастилии стал во Франции национальным праздником.

В 1330 году по приказу короля Франции Карла V начато строительство крепости Бастилия. Она должна защитить Париж от нападений англичан. Закончилось строительство через два столетия. Восемь башен высотой 30 м соединены между собой такой же высоты стенами, окруженными рвом с водой шириной до 25 м.

В XVII в. Бастилия стала государственной тюрьмой.

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Причиной осады Бастилии стали слухи о решении короля Людовика XVI разогнать учредительное собрание. Штурм крепости длился около четырех часов. Толпа ворвалась в крепость, начальник гарнизона был растерзан, и сама крепость прилично пострадала. Заключенных выпустили на свободу. Напуганный масштабом восстания король вынужден был пойти на уступки.

На следующий день было официально принято разрушить и снести Бастилию. Тут же приступили к работам, которые продолжались до 16 мая 1791 года. С битого камня крепости делали миниатюрные изображения Бастилии и продавали как сувениры. Большая часть каменных блоков послужила для строительства моста Конкорд.

В первую годовщину взятия Бастилии во Франции прошел Праздник Федерации, организаторы которого планировали показать единение всего французского народа в результате революции. В 1880 году французский Сенат провозгласил 14 июля национальным праздником Франци

Современная официальная программа празднования во Франции предусматривает серию балов: балы пожарных, Большой бал в саду Тюильри. В сам День взятия Бастилии проходит торжественный военный парад на Елисейских полях. Парад начинается утром с Этуаль и двигается в сторону Лувра, принимает его президент Франции.