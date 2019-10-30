Кремль получил помощь от США

Президент США Франклин Делано Рузвельт одобрил выделение средств для помощи СССР во Второй мировой войне Фото: thoughtco.com

Президент США Франклин Рузвельт 30 октября 1941-го одобрил выделение $1 млрд помощи СССР. Деньги предусматривались в поддержку страны в борьбе против Германии и ее союзников.

Передавались в виде беспроцентного займа. Его предусматривал закон "о дальнейшем укреплении обороноспособности Соединенных Штатов и о содействии другим целям", известный как программа ленд-лиза. По ней США передавали союзникам - Великобритании, Франции, СССР и Китаю военную технику, продовольствие, лекарства, стратегическое сырье и боеприпасы. К программе активно присоединилась также Канада.

Американцы пытались открыто не вмешиваться в европейскую войну. Но 7 декабря 1941-го вооруженные силы Японии осуществили налет на порт Перл-Харбор, штат Гавайи. Несмотря на начало военных действий и собственные трудности, США продолжали поддержку Европы до завершения войны.

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Всего до 1945-м СССР получил финансовую помощь на сумму около $11,3 млрд, что по современным меркам составило около $160 млрд.

На послевоенных переговорах СССР согласился выплатить лишь незначительную сумму займа, на что получил отказ американцев. В 1951-м те снизили сумму платежа до $800 млн, но СССР согласился выплатить только $300. Соглашение о порядке погашения долгов заключили только в 1972-м, но реализовать его не смогли из-за торговых войн и распада СССР.

Обязательства по выплатам взяла на себя Российская Федерация. На сегодняшний день страна выплатила около $700 млн.

7 декабря 1941-го японский императорский флот под командованием вице-адмирала Наґумо Тюити нанес авиационные удары по военным аэродромам на острове Оаху и по кораблям ВМФ США, стоявших на якоре в гавани Перл-Харбор.