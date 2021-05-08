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понедельник, 10 мая 2021 08:20

Костры из книг горели до утра

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Костры из книг горели до утра
1933-го на площади Оперы в Берлине жгли книги до самого утра. Фото: https://arena.press

В Берлине на площади Оперы 10 мая 1933-го нацисты сожгли около 20 тыс книг "неарийского духа". Костры из книг развели в всех крупных городах страны.

После прихода нацистов к власти Адольф Гитлер получил диктаторские полномочия. Рейхсминистром народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс подчинил прессу, кино, театр, радио, спорт национал-социалистическим идеалам. Освобождает от должностей всех евреев.

В апреле Геббельс дал указание отделу прессы и пропаганды студенческого союза спланировать общенациональную "Акцию против негерманського духа". Составили "черные списки вредной и нежелательной литературы". Вошло более 300 авторов. Партийцы позволили произведения немцев Гете и Шиллера, любовные романы и военные книги о братстве и любви к Германии.

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В Берлине школьники и студенты в публичной библиотеке искали "неарийские" книги. Берлинская политическая полиция конфисковала 10 тыс центнеров марксистской литературы. Студенческие организации вечером 10 мая на главных площадках страны начали жечь книги. На площади Оперы в Берлине собралась толпа. Телевидение и радио вели прямую трансляцию с места события. Современные авторы, попавшие в список, эмигрировали или умерли в лагерях или на войне.

После войны 10 мая отмечают в Германии как день книги. На берлинской площади Бебельплац установили памятник сожженным книгам работы израильского архитектора и скульптора Михи Ульмана.

1 апреля 1924-го Адольфа Гитлера приговорили к пяти годам заключения за организацию "Пивного путча". В тюрьме в баварском городе Ландсберґ-на-Лехупочав надиктовал своим помощникам Эмилю Морису и Рудольфу Гессу первую часть книги "Майн кампф".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
мая

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Костры из книг горели до утра

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