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воскресенье, 14 марта 2021 08:20

Королевская чета выгнали из страны иудеев

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Королевская чета выгнали из страны иудеев
Королевская чета хотело, чтобы Испания стала исключительно католической. 1492 выгнали евреев. Фото: GEO Epoche

Испанское королевская чета король Фердинанд и королева Изабелла 14 марта 1492-го издали указ, чтобы все евреи или покинули страну в течение 3 месяцев или крестились.

Монархи хотели, чтобы страна была исключительно католической. Знатные испанские евреи просили отменить это решение. Обещали большие деньги за разрешение евреям дальше жить в Испании. Однако указ вступил в силу. Остаться в стране позволили тем иудеям, которые примут крещение. С 850 тыс. евреев, живших тогда в Испании, в изгнание ушли круг 150 тыс. Остальные ради спасения жизни приняли христианство. Тех, кто дальше исповедовал свою религию сжигали на костре.

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Изгнанникам в дорогу запрещалось брать золото, серебро, металлические монеты, лошадей и оружие. Фактически, их выгоняли с пустыми руками. Многие испанские евреев-беженцев перебрались в соседнюю Португалию. Большинство испанских евреев-изгнанников осели отдельными общинами в Северной Африке и на Балканах. Имущество, которое осталось после евреев в Испании, распродали.

1 апреля 1992-го испанский король Хуан Карлос I объявил, что указ утратил силу. В тот же день монарх посетил мадридскую синагогу и попросил прощения за решение, принятое его предшественниками 500 лет назад.

Во время своего второго путешествия в Новый Свет Христофор Колумб 5 мая 1494-го впервые побывал на современной Ямайке. Остров Колумб обнаружил во время кспедиции в "Западную Индию".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
марта

Королевская чета выгнали из страны иудеев

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