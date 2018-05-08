Коренные американцы продали правительству США земли в штате Флорида за бесценок

Оцеола, вождь индейского племени семинолов. Фото: Smithsonian American Art Museum

9 мая 1832 года 15 вождей индейцев племен семинолов продали правительству США свои земли в штате Флорида и перешли на территорию за реку Миссисипи.

В VIII веке происходило перемещение групп разных индейских племен в свободных земель на юго-восток США - до Флориды. Среди племен и народов были: алабама, чокто, ямахе, крики. Индейцев начали называть "беглецы" - с испанской "семинолы". Начиная с 1810 года американцы оккупировали и аннексировали часть Западной Флориды. В 1817 году по приказу Эндрю Джексона во Флориду вторглись американские войска. Тот инцидент стал известен под названием Первой Семинольськой войны.

В 1821 году территорию Флориды был присоединено к США. С тех пор семинолы снова стали проблемой для американского правительства. Весной 1832 семинольських вождей вызвали на совещание в город Пейн-Ландинг, что на реке Оклаваха. Там был подписан договор, который требовал от семинолов переезд на запад, если тамошние земли окажутся пригодными для них.

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К месту предполагаемого проживания была отправлена ​​делегация в составе семи вождей, которые должны были принять решение до октября 1832 года. После осмотра земель вожди подписали документ, подтверждающий пригодность новых земель для проживания семинолов. Однако, по возвращении во Флориду большинство вождей отказались от своих подписей, утверждая, что их заставили подписать тот документ. И они не имеют права решать за все племена и группы, проживавших на тот момент в резервации. Тот факт подтвердили даже некоторые американские офицеры: "вождей лестью и запугиванием принуждали к подписанию". Это стало началом так называемой Второй семинольской войны между правительством США и индейцами.

После войны мир во Флориде наступил лишь на время. Индейцы в основном оставались в резервации, впрочем случались отдельные схватки. Местная власть продолжала настаивать на полном выселении индейцев с территории полуострова. Индейцы пытались ограничить до минимума свои контакты с белыми. Со временем начались более серьезные инциденты. Правительство снова принял решение об окончательном выселении индейцев и оказывал все большее давление на семинолов. Они нанесли ответный удар, начав новую войну 1855-1858 годов.

18 октября 1867 на Аляске спущен российский флаг и поднят американский. США формально вступили в права владения над огромной североамериканской территории, проданной Россией за 7,2 миллиона долларов. Праздник, основанный в честь этого события, получило название День Аляски в Америке (Alaska Day in United States).