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четверг, 04 ноября 2021 00:46

Корабли и рыба – как в старину жили шотландские моряки
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Gazeta.ua собрала старинные фото шотландских моряков и рыбаков
Фото: Getty images
В Шотландии издавна распространено мореходство. Многие шотландцы работали на кораблях, которые ходили по всему миру
Также шотландцы всегда ловили рыбу

Gazeta.ua собрала старинные фото шотландских моряков и рыбаков.

В Шотландии издавна распространено мореходство. Многие шотландцы работали на кораблях, которые ходили по всему миру.

Также шотландцы всегда ловили рыбу. Археологические раскопки показали, что в Шотландии ели рыбу около 7000 г. до н.

Во время Средневековья лосось и сельдь шотландцы экспортировали на континент. Корабли рыбаков поставляли рыбу в растущие города. Шотландские дворяне предоставляли эксклюзивные права на рыболовство и требовали часть своей доли в добыче рыбы.

Короли и правительство стремились поощрять рыболовство. Они предоставляли лицензии на лов рыбы.

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Наполеоновские войны и жесткая конкуренция с норвежцами и голландцами препятствовали шотландским рыбакам. Только в начале XIX ст. частные схемы и инициативы правительства повлияли на развитие рыбалки.

Gazeta.ua собрала фото Лондона 1900 годов. Столица Британской империи тогда была гигантским городом. Но она страдала от многочисленных проблем. Население города быстро росло.

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