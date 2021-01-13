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среда, 13 января 2021 13:54

Компьютерный вирус удалил тысячи программ

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Компьютерный вирус удалил тысячи программ
Первый компьютерный вирус удалил тысячи программ

42 года назад в этот день появился первый массовый компьютерный вирус.

По типу он был "червем" - проникал в программы электронных машин и уничтожал их. Каждую пятницу 13 числа удалял все программы на зараженной системе, назывался Jerusalem.

После запуска компьютера вирус Jerusalem несколько раз заражал EXE-файлы, пока их размер не превысит максимально допустимый для компьютера. Эта особенность, которая не была включена во все модификации Jerusalem, срабатывает через 30 мин. после заражения системы. Это значительно замедляет работу зараженного компьютера и облегчает выявление вируса. Jerusalem также известен как "Черный ящик" через визуальный эффект, который он отражает во время своей работы.

По принципу этого вируса злоумышленники начали разрабатывать более совершенные. Некоторые вариации из них стали массовыми и переходили от компьютера к компьютеру вместе с текстовыми и визуальными файлами.

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За последние 4 десятилетия число вирусов росло в геометрической прогрессии: от 1,3 тыс. 1990 года, 50 тыс. 2000-го и более 200 млн 2010 года.

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Дата
13
января

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