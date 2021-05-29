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воскресенье, 30 мая 2021 08:20

Композитору проломили голову

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Композитору проломили голову
Композитора Игоря Билозира похоронили во Львове на Лычаковском кладбище 2000. Фото: http://www.ua.dev.cawas.com

В день похорон украинского композитора Игоря Билозира 30 мая 2000-го на улицы Львова вышли более 100 тыс. человек. 8 мая в центре города ему проломили голову.

Игорь Билозир родился 24 марта 1955-го на Львовщине. Учился во Львовской консерватории, стажыровался в США и Канаде. Был художественным руководителем и солистом ВИА "Ватра" Львовской филармонии. 8 мая его с друзьями пригласили на празднование дня рождения в кафе "Императорское кофе". За столом пели песню "Первый снег". Это не понравилось одной компании посетителей. Те хотели слушать русский шансон.

Пьяные молодые люди требовали прекратить пение. На объяснение, что выступает народный артист Украины, начали оскорблять украинцев и украинский язык. Словесная перепалка переросла в конфликт, его остановила милиция. Вечером мужчины разошлись. Игорь Билозир вместе с товарищем, журналистом Николаем Гнатовским, шел домой. Вдруг на них напали и начали бить кастетами неизвестные. Билозиру проломили череп.

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Попытки медиков спасти жизнь композитора не дали результатов. Его похоронили на Лычаковском кладбище. Виновниками нападения признали Дмитрия Воронова - сына первого заместителя начальника Львовского МВД, и предпринимателя Юрия Калинина. Первый получил 15 лет как убийца, второй - 12, как соучастник. Впоследствии приговоры сократили до 10 и 8 лет.

24 апреля 1979-го исчез украинский певец, композитор и автор песен Владимир Ивасюк. Ивасюк пришел в консерваторию на занятия и пообещал родителям быть в 13.00. Домой не вернулся. Поисковая операция продолжалась с 27 апреля по 11 мая.

После двух недель дело по факту смерти Владимира Ивасюка закрыли. По официальной версии Ивасюк совершил самоубийство. Считалось, что он имел суицидальную предрасположенность. Следователи считали Ивасюка сумасшедшим. Общество было убеждено, что композитора убили сотрудники КГБ.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
30
мая

Композитору проломили голову

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